In queste ore sul web si sta diffondendo il timore che Giulia Stabile possa lasciare il suo ruolo come professionista ad Amici. Ecco da cosa è nato il dubbio.

Giulia Stabile dice addio ad Amici?

Il grande pubblico ha conosciuto Giulia Stabile durante la ventesima edizione di Amici e se n’è subito innamorato. Grazie alla sua dolcezza e alla sua simpatia ha saputo conquistare il cuore degli spettatori e ancora oggi è un’acclamata ballerina all’interno del talent.

Dopo aver vinto a maggio 2021, infatti, Maria De Filippi l’ha voluta tenere con sé offrendole un contratto come professionista. Ovviamente Giulia ha accettato e per diverso tempo l’abbiamo vista ballare i nuovi allievi della scuola. Quest’anno però le cose potrebbero cambiare e a far nascere il sospetto nei fan è una frase scritta su Instagram.

Qui sotto possiamo vedere la pagina del suo profilo social e se si fa attenzione possiamo leggere che da Roma andrà a Londra. Nelle sue Stories infatti ha già creato dei video tramite i quali sappiamo che è già arrivata nella città britannica. Adesso alcuni suoi fan sono sicuri che abbia lasciato il suo posto ad Amici per dedicarsi ad altri progetti, ma c’è anche chi la pensa diversamente.

Giulia Stabile lascia Amici?

Se è vero che al momento Giulia Stabile potrebbe avere alcuni progetti in corso a Londra, forse potrebbe non essere altrettanto vero che abbandonerà Amici. La ballerina infatti potrebbe fare avanti e indietro tra il Regno Unito e l’Italia, in tal modo il pubblico la vedrebbe con meno frequenza ma non rinuncerebbe del tutto a lei. Cosa accadrà, almeno per adesso, non è dato saperlo.

LEGGI ANCHE: Sono state rivelate tutte le coppie di Ballando con le stelle 2024

Giulia non ha ancora commentato ma nel caso in cui dovesse farlo non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.