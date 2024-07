Conosciamo tutti Giulia Valentina, influencer nonché ex fidanzata di Fedez. La ragazza ha annunciato proprio ieri la sua gravidanza, ma su chi sia il suo fidanzato c’è un grande mistero. Abbiamo adesso alcune informazioni su di lui e la loro relazione.

Chi è il fidanzato di Giulia Valentina

È di ieri la notizia della gravidanza di Giulia Valentina, nota influencer che è stata anche fidanzata con Fedez in passato. La ragazza ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio con un video molto divertente pubblicato su Instagram che ha riscosso grande successo. E così è stata sommersa di messaggi dai fan e anche dagli amici anche famosi. Tra questi appaiono i nomi di Chiara Ferragni e di sua sorella Valentina.

Ma in molti si chiedono: chi è il fidanzato di Giulia Valentina? L’influencer non ha mai mostrato il compagno e ha sempre mantenuto una certa privacy su di lui. Non solo, ha anche sempre svelato poco della sua vita privata. Proprio in un’intervista rilasciata lo scorso anno disse: “Lascio anonimo il mio cognome e il fidanzato”.

Ma oggi, a rivelare il presunto nome del fidanzato di Giulia Valentina ci ha pensato Biccy.it. Il noto sito ha infatti riportato che il compagno dell’influencer si chiamerebbe Filippo Bonini. Ma le informazioni su di lui a quanto pare finiscano qui.

Del fidanzato di Giulia Valentina si conoscerebbe quindi solo il presunto nome. Nessuna informazione sull’età, sul lavoro e sulle sue origini. Tra l’altro l’influencer non ha “seguiti” sul suo profilo Instagram quindi non risulta nessuno con questo nome tra i suoi contatti. Difficile risalire a un suo eventuale profilo attraverso appunto quello della compagna.

Qualche informazione l’abbiamo sulla loro relazione. Filippo (si pensa sia questo il nome) e Giulia, infatti, stanno insieme da circa 8 anni. E proprio lei parlò del fidanzato lo scorso anno dicendo che lo considerava già il padre dei suoi figli. “Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so. Ma ho fatto la scelta giusta prendendo una casa mia: è quello che voglio comunicare e chi voglio essere”, disse.