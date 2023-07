NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

L’influencer Giulia Valentina ha spiegato il motivo per il quale non rivelerà mai il suo cognome o l’identità del fidanzato

La spiegazione di Giulia Valentina

Molte persone hanno conosciuto Giulia Valentina per la sua relazione, che risale a diverso tempo fa, con Fedez. Con il tempo è riuscita a ritagliarsi uno spazio sui social e oggi è una apprezzata influencer con quasi un milione di follower su Instagram.

Attraverso i social racconta la sua vita e, oltre alle esperienze lavorative, mostra i propri viaggi in giro per il mondo e i suoi amati cagnolini. Tuttavia Giulia è una influencer un po’ diversa da ciò che siamo abituati a vedere sul web. Nonostante il suo lavoro riguardi i social, infatti, sappiamo molto poco della sua vita privata.

Non ha mai rivelato l’identità del suo fidanzato e non ha mai detto quale sia il suo cognome. Se come molti pensavate che fosse Valentina, purtroppo, vi sbagliavate. I motivi di questa scelta li ha raccontati nel corso di una recente intervista:

“Perché coinvolgere la mia famiglia in questa cosa? Mia sorella è comparsa sui miei social solo quando si è laureata: non volevo interferire nella sua vita. Ho un forte pensiero sull’identità e non voglio che la mia sovrasti nessuno”.

In merito al fidanzato, invece, Giulia Valentina ha affermato di stare insieme a lui da ben 7 anni ma di non averlo mai nominato per evitare di essere “un’ombra gigante su di lui“. Nemmeno i suoi amici sono interessati ad apparire nello sue Stories, ritenendosi soddisfatta di aver “fatto una bella selezione“.

Questo ciò che ha raccontato nel corso dell’intervista con Il Corriere della Sera. Seguiteci per non perdervi tante altre news.