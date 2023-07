NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

La beneficenza di Tiziano Ferro

Pochi giorni fa Tiziano Ferro si è esibito in concerto accanto ad Angelina Mango, ex allieva di Amici di Maria De Filippi. In seguito, poi, ha anche scritto per lei una dedica sui social facendole sapere di tutto l’affetto che prova per lei. Queste le parole scritte su Instagram:

“Angelina Mango, dolce e pura ragazza. Come si fa a non accorgersi della tua bellezza interiore, oltre che del tuo naturale talento? Sicuramente mamma e papà ti hanno concesso un dono.

Ma tu lo stai gestendo con gratitudine, amore e grande tenacia. Continua così. Zio Tiziano c’è stato, c’è e ci sarà quando vuoi. Grazie per aver cantato con me”.

Oggi, invece, torniamo a parlare di Tiziano Ferro per un gesto che ha compiuto verso la popolazione dell’Emilia Romagna. Come sappiamo, infatti, diversi abitanti della regione sono stati colpiti da una pioggia torrenziale che ha causato un’alluvione e diversi danni, per non parlare delle persone che hanno perso la vita.

Per questa ragione, in loro, aiuto è arrivato anche il cantante il quale ha devoluto 200mila euro in beneficenza attraverso la raccolta fondi creata lo scorso 24 giugno a Campovolo in occasione del concerto Italia Loves Romagna.

Come riporta anche il sito ANSA, Tiziano non ha potuto prendervi parte a causa di uno degli appuntamenti del suo tour a Roma che cadeva proprio in quella stessa data.

Seguiteci per non perdervi tante altre news.