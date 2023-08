NEWS

Andrea Sanna | 15 Agosto 2023

A seguito dei tanti disagi per il concerto in Salento, Giuliano Sangiorgi interviene sui social e si scusa con i fan

Dopo quanto successo in Salento Giuliano Sangiorgi ha deciso di metterci la faccia con un video pubblicato sui suoi canali ufficiali.

Questo perché la grande festa dei Negramaro per i 20 anni di carriera ha riscontrato diversi problemi di viabilità e organizzazione. Molti fan (i presenti erano 35 mila) non sono nemmeno riusciti a partecipare all’evento, che ha raccolto numerosi ospiti d’onore.

Così Giuliano Sangiorgi, dopo le parole dell’intera band e degli organizzatori del concerto, ha chiesto scusa pubblicamente confessando quanto lui e i suoi compagni siano dispiaciuti. Come confessato dal frontman del gruppo anche i loro parenti hanno avuto dei problemi a raggiungere l’area interessata: “Sono arrivati quasi a metà concerto”.

Sebbene si sia detto felice per l’amore ricevuto dai presenti, Giulia Sangiorgi ha ammesso di provare profondo rammarico per i disagi che si sono verificati. Ci ha tenuto a precisare che il tutto non dipende da loro o da chi ha organizzato. Spera si possa trovare una soluzione.

Il cantante ha spiegato che ci teneva particolarmente affinché il live si tenesse in Salento e non in altre location. Si augura che non si vanifichi proprio il fatto che i Negramaro abbiano voluto puntare fortemente sulla loro terra, a Lecce: “Si sono fatti tutti un gran mazzo lavorando giorno e notte”. A detta di Giuliano Sangiorgi quello che è accaduto non sarebbe dovuto capitare, per poi fare una promessa:

“Vi promettiamo che saremo sempre più attenti a questo aspetto. Spero che possiate apprezzare tutto l’amore che ci abbiamo messo. Come Negramaro e come famiglia, così come collaboratori e amanti della musica e della nostra terra”.

Infine per chiudere il video Giuliano Sangiorgi ha ribadito l’amore per il suo pubblico, dicendo di aver dato l’anima sul palco insieme ai tanti ospiti. La speranza è quella di aver aperto un varco per dare modo anche al sud di poter svolgere eventi di grande portata come accade ovunque:

“Ci abbiamo provato e ci abbiamo messo tutta l’anima. Sono profondamente triste per quello che è successo a molti di voi. Ma sono fiducioso che possiate comprendere questa difficoltà e questo disagio e che possiate comprendere tutto l’amore che abbiamo messo in questa cosa”, ha concluso Giuliano Sangiorgi.