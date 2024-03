Chi è Maddalena Corvaglia? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 7 Marzo 2024

Chi è

Andiamo a vedere la biografia, la vita privata e la carriera di Maddalena Corvaglia, da Striscia la notizia a oggi. E conosciamo anche tutte le informazioni riguardo i social.

Chi è Maddalena Corvaglia

Nome e cognome: Maddalena Corvaglia

Età: 44 anni

Data di nascita: 12 gennaio 1980

Luogo di nascita: Galatina (provincia di Lecce)

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,68 m

Peso: informazioni non disponibili

Professione: showgirl, conduttrice e addetta fitness

Marito: è stata sposata con Stef Burns

Figli: ha una figlia di nome Jamie Carlyn Birnbaum

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @maddalena_corvaglia

Maddalena Corvaglia età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Maddalena Corvaglia partendo dalla sua biografia, quindi quando e dov’è nata, di dov’è e altre informazioni. Nata ha Galatina, in provincia di Lecce, il 12 gennaio 1980, Maddalena ha 44 anni di età. Ed è del segno zodiacale del Capricorno. La sua altezza è di 1,68 m, ma non conosciamo il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha vari sul suo corpo.

Come abbiamo detto, è nata a Galatina, ma è cresciuta a Presicce, un località del Salento. La madre si chiama Maria Isabella e lavorava come insegnante di sostegno. Suo padre si chiamava Salvatore ed è morto nel 1995, faceva l’avvocato. Maddalena ha un fratello maggiore, Antonio detto Tony, anche lui avvocato.

Maddalena Corvaglia si è diplomata al liceo classico Dante Alighieri (oggi istituto di istruzione superiore Rita Levi Montalcini) di Casarano, in provincia di Lecce. Dopo la maturità ha iniziato a fare casting per far parte del mondo dello spettacolo.

Ma che fine ha fatto Maddalena Corvaglia? Dopo aver vissuto sempre in Italia, si è trasferita negli Stati Uniti per seguire il marito. Ma dove vive oggi? Dopo il divorzio se n’è andata dall’America e adesso vive a Palma de Mallorca in Spagna.

Vita privata

Ci sono varie informazioni sulla vita privata e sentimentale di Maddalena Corvaglia. Dal 2002 al 2007 infatti ha avuto una relazione con Enzo Iacchetti, conosciuto a Striscia la notizia.

Finita questa relazione, successivamente ha iniziato una storia d’amore con il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns (che ha 21 anni più di lei). La coppia si è sposata il 28 maggio 2011 a Mirandola in Provincia di Modena. Il matrimonio è stato officiato proprio da Vasco Rossi e la testimone di Maddalena era Elisabetta Canalis.

Maddalena e Stef hanno una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre 2011. La loro storia d’amore, però, è arrivata a un certo punto al capolinea e il 19 gennaio 2017 i due hanno annunciato la separazione. La stessa Maddalena ha racconta che aveva seguito il marito a Los Angeles, poiché lui aveva lì due figli grandi. Ma una volta negli Stati Uniti qualcosa si è rotto e quindi ha chiesto il divorzio.

Oggi Maddalena vive in Spagna con la figlia ed è attualmente single, non è presente alcun fidanzato.

Maddalena Corvaglia era molto amica di Elisabetta Canalis, tanto che sono state testimoni di nozze ai matrimoni l’una dell’altra. Parliamo però al passato, perché questa amicizia decennale a un certo punto ha avuto fine. Entrambe non hanno mai raccontato nel dettaglio cosa è accaduto realmente tra loro. Qualcosa si è rotto, pare per delle incomprensioni.

Dove seguire Maddalena Corvaglia: Instagram e social

Adesso che abbiamo qualche informazione in più su Maddalena Corvaglia, vediamo anche come seguirla sui social.

Vi segnaliamo a tal proposito il suo profilo Instagram che conta 1,2 milioni di follower. Qui pubblica soprattutto contenuti inerenti al fitness, poiché da molti anni si occupa di sport vari e di forma fisica.

A dimostrazione di questo, possiamo notare il fisico davvero in forma di Maddalena Corvaglia.

Carriera

La carriera lavorativa di Maddalena Corvaglia è iniziata nel mondo dello spettacolo. A 17 anni, infatti, ha partecipato, come riserva, al concorso Miss Italia 1997 dopo avere vinto il titolo di Miss Wella Umbria.

Striscia la notizia

La notrietà per Maddalena Corvaglia è arrivata nel 1999 quando ha preso parte ai casting per il ruolo di velina bionda a Striscia la notizia. Sì perché tanti si chiedono chi era in coppia con Elisabetta Canalis a Striscia la notizia, chi faceva la velina con lei. La risposta è proprio Maddalena Corvaglia. Le due sono rimaste in carica nel ruolo di veline fino all8 giugno 2002. Inoltre hanno condotto il programma per una settimana nel 2005.

Operazione Trionfo

Nel 2002 Maddalena Corvaglia ha affiancato Miguel Bosé nel reality show musicale Operazione Trionfo. E ha condotto la striscia quotidiana riassuntiva del programma su Italia 1.

Negli anni successivi ha preso parte ad alcuni programmi, come Mandi e Maddy Candid Camera Club. È stata anche inviata speciale di Alberto Castagna nel programma Stranamore per due edizioni e co-conduttrice de La Domenica del Villaggio affiancando Davide Mengacci. Nell’estate 2005 ha preso parte a una puntata pilota su Rai 1 del programma Mister Archimede insieme a Giovanni Muciaccia e Fabrizio Frizzi.

Nel 2006 Maddalena Corvaglia ha condotto Sanremo Lab giovani, programma dedicato alla selezione di alcuni cantanti emergenti per il noto festival canoro. Sempre nello stesso anno è statta conduttrice radiofonica per radio R101 e in estate ha condotto il concorso Miss Muretto di Alassio, replicando anche l’anno successivo.

Fra il 2006 e il 2007 la Corvaglia ha condotto in seconda serata il programma di candid camera Balls of Steel con Marco Mazzocchi. A settembre 2007 ha posato per il calendario sexy della rivista Max. Mentre nel 2008 ha condotto, con Daniele Bossari e Paola Maugeri, lo show Scalo 76 nel sabato pomeriggio di Rai 2. Successivamente ha condotto con Franco Neri la 15ª edizione di BravoGrazie.

L’Arena

Dal 2009 al 2011 Maddalena Corvaglia è stata opinionista fissa nel talk L’Arena.

Mentre nel dicembre 2011 è apparsa nel video della canzone Stammi vicino di Vasco Rossi. Il 16 settembre 2012 ha presentato con Massimo Giletti, in diretta dal Canada, la manifestazione Una voce per Padre Pio nel mondo (spin-off di Una voce per Padre Pio).

Domenica Live

Dal settembre 2012 al novembre 2014 è la Corvaglia è stata una delle opinioniste di Verdetto Finale e di Domenica Live.

Nell’estate del 2013 è stata una delle concorrenti del reality-talent show Jump! Stasera mi tuffo, condotto da Teo Mammucari, classificandosi al terzo posto. Il 28 giugno 2013 ha presentato, sempre con Massimo Giletti, Una voce per Padre Pio e poco dopo ha condotto da sola Maddy va veloce.

A maggio del 2014 ha partecipato alla prima edizione del talent Si può fare!, condotto da Carlo Conti, e ottenendo il primo posto dimostrando particolari abilità muscolari nell’esibizione dei tessuti aerei e della pole dance. Nel novembre 2014 ha condotto su Agon Channel il talent show My Bodyguard.

Battiti Live

Nell’estate 2015 Maddalena Corvaglia ha presentato le cinque tappe previste per i concerti della tredicesima edizione del Radionorba Battiti Live.

Ciao Darwin

La showgirl ha inoltre parteciato per ben due volte a Ciao Darwin. La prima volta è stata il 28 marzo 2003 insieme ad Elisabetta Canalis come capitane della categoria “Veline”. La seconda volta è stata il 25 marzo 2016 alla seconda puntata della settima edizione come capitana della categoria Integratori.

Paperissima Sprint

Dal 2016 al 2018 ha condotto, con Vittorio Brumotti e il Gabibbo, la versione estiva di Paperissima Sprint.

Ma cosa fa oggi Maddalena Corvaglia. L’ex velina lavora nel campo del fitness.

Maddalena Corvaglia a Pechino Express 2024

Parte il 7 marzo 2024 su Sky l’undicesima edizione di Pechino Express. Alla conduzione troviamo come sempre Costantino Della Gherardesca. Ma questa volta al suo fianco c’è Fru dei The Jackal che è stato uno dei concorrenti più amati delle precedenti stagioni.

Per Pechino Express 2024 il sottotitolo è “La Rotta del Dragone”. A tal proposito, i concorrenti partiranno dal Vietnam del nord, con le sue meravigliose risaie e le baie mozzafiato, per poi proseguire verso il Laos. La destinazione finale sarà lo Sri Lanka, paese di bellissimi panorami, templi millenari e il fascino incontaminato del suo mare.

Vediamo quindi chi sono i concorrenti.

I concorrenti di Pechino Express 2024

Come ogni anno, anche per Pechino Express 2024 ci saranno 16 concorrenti divisi in 8 coppie.

Ecco quindi chi sono le coppie con i loro nomi e i vip da cui sono composte: Fabio Caressa ed Eleonora Caressa (i Caressa), Damiano Carrara e Massimiliano Carrara (i Pasticceri), Artem Tkachuk e Antonio Orefice (i Fratm), Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (i Romagnoli).

E ancora abbiamo: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (i Brillanti), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (i Giganti), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (le Amiche), Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (le ItaliaArgentina).

Le coppie dovranno affrontare varie prove nel corso del viaggio e delle puntate dove ognuna di loro rischierà di essere eliminata. E si arriverà alla finale con sole due coppie.

Il percorso di Maddalena Corvaglia a Pechino Express

L’avventura di Maddalena Corvaglia a Pechino Express 2024 inizia in onda su Sky il 7 marzo. Ricordiamo che il programma è registrato. Con lei c’è in coppia Barbara Petrillo e le due formano Le Amiche.