Chi è Yeliz Doğramacılar, Füsun di Terra Amara? Età e Instagram

Andrea Sanna | 9 Maggio 2024

Chi è

Conosciamo Yeliz Dogramacilar non solo come giornalista e conduttrice, ma soprattutto come un’apprezzata attrice. In particolare per il suo ruolo di Fusun in Terra Amara. Tutto su di lei: età, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Yeliz Dogramacilar

Nome e Cognome: Yeliz Dogramacilar (in turco )

Data di nascita: 17 marzo 1978

Luogo di nascita: Istanbul (Turchia)

Età: 46 anni

Altezza: Non conosciamo l’altezza di Yeliz

Peso: Non sappiamo il peso dell’attrice

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice e conduttrice televisiva

Marito: Yeliz è sposata con Nevzat Arman

Figli: Yeliz ha due figli Mehmet e Ömer

Tatuaggi: Yeliz non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @yelizdogramacilar

Yeliz Dogramacilar età e biografia

Quanti anni ha e dov’è nata Yeliz Dogramacilar? L’attrice che interpreta Fusun in Terra Amara è nata a Istanbul il 17 marzo 1978 e la sua età è di 46 anni. È del segno zodiacale dei Pesci.

Non sappiamo dirvi altezza e peso dell’attrice.

Per quanto riguarda la sua biografia sappiamo che dopo gli studi presso Dopo l’Università Yeditepe, l’Università di Bahçeşehir e la The Vefa High School, nel 2000 ha iniziato la sua carriera di attrice fino ad arrivare al successo con Terra Amara.

Vita privata

Se parliamo invece della vita privata di Yeliz Dogramacilar, Fusun di Terra Amara cosa possiamo dire? È sposata e ha figli? L’attrice è sposata con Nevzat Arman. Quest’ultimo è il fratello della giornalista ed editorialista Ayşe Arman.

La coppia è convolata a nozze nel 2009 e hanno due figli: Omer e Mehmet.

Per quel che riguarda la sua vita lontana dal set, l’attrice è molto riservata e non si hanno grosse informazioni per tale ragione.

Dove seguire Yeliz Dogramacilar di Terra Amara: Instagram e social

Soffermandoci sui social possiamo dire che è possibile seguire Yeliz Dogramacilar su Instagram. Qui l’attrice condivide contenuti che riguardano il lavoro ma anche scatti di vita privata tra vacanze, momenti in famiglia e beneficenza.

Tra l’altro è sempre molto attenta a sensibilizzare i follower sulle dinamiche che riguardano il suo Paese.

Se volete potete trovare Yeliz anche su Threads, anche qui condivide contenuti di vario genere.

Carriera

Nel corso della sua carriera Yeliz Dogramacilar ha recitato in tantissimi film e serie TV di successo in Turchia. La consacrazione è arrivata con Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) dal 2018. Qui l’attrice ha ricoperto i panni di Füsun Arman ed è giunta fino all’ultima puntata.

Grazie a questo personaggio, insieme alle colleghe Polen Emre e Sibel Taşçıoğlu ha vinto il titolo di “Miglior attrice non protagonista”.

Ma non solo, perché in carriera Yeliz non è solo attrice ma anche conduttrice TV e giornalista molto apprezzata. È una delle firme più autorevoli della stampa locale di Adana.

Film e serie TV

In carriera come detto, Yezil Dogramacilar ha recitato in tre film: Çılgın Dedektif (1995); Hicran Sokağı (2007) e Ceylin (2022).

Il successo è arrivato anche con le serie TV: Savunma (2000); Koçum benim – serie TV (2002-2003); Hürrem Sultan (2003); Hayat bilgisi (2003-2004); Kaleiçi (2005); Ertelenmis Hayatlar (2007); Il secolo magnifico (Muhteşem Yüzyıl) – (2011); Görüs Günü Kadinlari (2013) e Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) – (2018-2022).

Infine ricordiamo che tra i programmi televisivi a cui ha preso parte Yeliz Dogramacilar, Fusun di Terra Amara, c’è anche Passaparola e Ana Ocağı in Turchia.

Yeliz Dogramacilar è Fusun in Terra Amara

Nel ruolo di Fusun, troviamo Yeliz Dogramacilar nel cast di Terra Amara per ben 141 episodi dal 2018 al 2022. Insieme all’amica Sermin, il personaggio non manca occasione di spettegolare sulle vicende di Cukurova e sulla famiglia Yaman.

Chi sono tutti gli altri attori che condividono il set con Yeliz? Ecco qui un elenco di alcuni dei protagonisti della serie turca: Altan Gördüm, Ibrahim Çelikkol, İlayda Çevik, Bulent Polat, Aras Senol, Erkan Bektaş, Selin Yeninci e Ergün Metin.

Nell’elenco degli attori citiamo anche: Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre. E poi tra gli altri: Hilal Altınbilek e Nazan Kesal, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu e Selin Genç.