Orietta Berti verso la giuria di Tale e Quale Show dopo l’addio di Loretta Goggi

Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Giugno 2024

Tale e Quale Show

Sarà Orietta Berti a sostituire Loretta Goggi tra i giudici di Tale e Quale Show? La cantante ha risposto ai rumor nel corso di una recente intervista.

La risposta di Orietta Berti

Orietta Berti ha risposto al rumor secondo il quale sarà proprio lei a prendere il posto di Loretta Goggi a Tale e Quale Show. Come sappiamo infatti quest’ultima, a fine maggio, ha rivelato che non prenderà parte alla prossima edizione in modo da dedicarsi alla sua famiglia:

“(….) Ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo. Sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti. Sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo.

Potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’. Farlo un’ennesima volta, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote. Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di ‘Tale e Quale Show’ (programma che resterà sempre nel mio cuore). Come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione (…)”.

Sono stati tanti i nomi che sono trapelati come possibili sostituti, tra i quali spuntano anche Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Lorella Cuccarini, Elena Sofia Ricci, ecc… Tuttavia è stato riproposto anche un nome che si vocifera da diverse edizioni, ovvero quello di Orietta Berti.

Nel corso di un’intervista con Tag24 la cantante ha quindi replicato alle indiscrezioni rivelando che le piacciono molto le nuove avventure e non avrebbe problemi ad affrontare anche questa. Che Carlo Conti la prenda in parola e decida di affidare a lei quello che è stato per ben 12 anni il ruolo di Loretta Goggi?

lo scopriremo solo con il tempo, ma per adesso accontentiamoci di sapere che Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono stati confermati.