Holden stuzzica Sarah durante un’intervista radiofonica: “Vediamo cosa risponde” (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Giugno 2024

Amici 23

In un’intervista radiofonica Holden ha stuzzicato la sua ex compagna di Amici 23, Sarah: “Vediamo cosa risponde”

Ospite di “Say Waaad?” a Holden è stata offerta l’opportunità di fare una domanda a Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23. Il cantante ha voluto un po’ stuzzicarla: “Vediamo cosa risponde”, ha detto incuriosito.

Holden stuzzica Sarah

I ragazzi di Amici 23 sono impegnatissimi con i nuovi progetti lavorativi dopo il programma. Mentre Marisol sogna di lavorare per Elodie e Mahmood, anche Holden sembra avere le idee molto chiare. Tra un instore e un altro, il cantante figlio d’arte ha avuto modo di fare un salto a Radio Deejay per un’intervista.

Qui Holden ha preso parte al programma “Say Waaad?”. Sono tanti gli ospiti ed interviste esclusive nel programma musicale di Michele ‘Wad’ Caporosso. Il conduttore radiofonico ci ha dato modo in questa chiacchierata di conoscere sotto un altro punto di vista il cantante. Come accade spesso in questi casi, i telespettatori da casa non mancano occasione di inviare messaggi alla radio. Molti quesiti riguardavano anche Sarah.

Come ben sappiamo da tempo si vocifera un presunto flirt tra Holden e la vincitrice di Amici 23, ma entrambi hanno sempre smentito. C’è un grande bene e stima tra loro, ma nessuna relazione in corso, solo una bella e sincera amicizia. Nonostante ciò però le domande non sembrano placarsi. E proprio durante il programma radiofonico diversi ascoltatori hanno voluto sapere qualcosa di più su Ossidiana e sul perché (come già spiegato) Holden abbia scelto proprio lei per collaborare.

Per l’occasione Michele ‘Wad’ Caporosso ha ricordato che proprio oggi Sarah sarà ospite della sua trasmissione e quindi ha offerto a Holden la possibilità di farle una domanda: “Non ti chiedo niente su di lei, l’ho già fatto a microfoni spenti. Quindi io so tutto, seguitemi su Instagram per sapere. Ma dato che domani viene Sarah… la prima domanda a lei dimmela tu!”.

A questo punto Holden, con un sorrisetto, ha risposto: “Chi è l’artista che più stimi, oltre te, della scuola di Amici? Vediamo che dice”.

e quando la bastardissima domani farà il nome di christian e il giovane si mangerà le mani GO SARETTA SEI LA MANGIA UOMINI pic.twitter.com/uFjacPU0Er — dean vs sessione ☽ | 🍉 (@mvnyxpads) June 3, 2024

A questo punto non ci resta che sentire l’intervista odierna di Sarah per saperne di più. Sui social, intanto, i fan hanno scherzato sulla possibile risposta della vincitrice del talent show. Farà il nome di Holden?