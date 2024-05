Tale e Quale Show, chi prenderà il posto di Loretta Goggi? Spuntano diversi nomi (tra cui una prof di Amici)

NEWS

Andrea Sanna | 28 Maggio 2024

Amici Tale e Quale Show

Tanti i nomi emersi per la papabile sostituta di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: ecco i nomi in lizza (tra cui una prof di Amici)

È cominciato il toto nomi di chi prenderà il posto di Loretta Goggi a Tale e Quale Show. E tra i tanti è balzato fuori anche quello di una prof della scuola di Amici! Ecco chi c’è in lizza!

Tale e Quale Show, chi ci sarà al posto di Loretta Goggi

Questa giornata di notizie, dall’elogio a Maria De Filippi al no di Pierpaolo Spollon a Ballando con le Stelle, si arricchisce di un’indiscrezione riguardo Tale e Quale Show. In particolar modo su chi prenderà il posto di Loretta Goggi come giudice del talent show di Rai 1.

Le ultime arrivano da TV Blog che ha fatto il punto della situazione. Girano diversi nomi, ma al momento la certezza sembra essere una sola: la presenza di Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio dovrebbe essere intatta. Loro li ritroveremo senza dubbio a Tale e Quale Show dietro al famoso bancone del programma del venerdì sera.

Ma chi sarà il volto femminile che sostituirà Loretta Goggi? Al momento nessuna certezza, ma tanti rumor sulla possibile erede in questo ruolo. Tra le tante, TV Blog cita Alessia Marcuzzi. Dopo Boomerissima e la co-conduzione con Carlo Conti ai David di Donatello (su Sanremo chissà), potrebbe esserci spazio per lei anche a Tale e Quale Show.

Ma non solo! Perché tra gli altri nomi che circolano con insistenza c’è anche quello di due amatissime attrice di film e serie televisive, come Matilde Gioli ed Elena Sofia Ricci. Entrambe hanno preso parte a delle fiction di successo in casa Rai e chissà non possano avere una nuova opportunità televisiva.

Tra le altre candidate per Tale e Quale Show ci sarebbe anche Mara Venier, grande amica anche di Cristiano Malgioglio. Peraltro si parla pure di Simona Ventura, ma anche di Andrea Delogu (che rivedremo al Tim Summer Hits), Lorella Cuccarini (alquanto improbabile però visto il suo impegno ad Amici 23) e Platinette.

Insomma ci sarà parecchio da lavorare prima di trovare il volto femminile che sostituirà Loretta Goggi a Tale e Quale Show. Carlo Conti ci sta lavorando, mentre si occupa anche delle due prossime edizioni di Sanremo. Chi sarà la prescelta?