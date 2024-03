Rebecca Staffelli, derubata la sua auto dopo il GF: “24 ore folli, mi sono ripresa adesso”

Social

Andrea Sanna | 30 Marzo 2024

Grande Fratello

Non solo le tensioni tra gieffini, anche per l’inviata social Rebecca Staffelli le giornate dopo la finale del GF non sono state per nulla semplici. La speaker infatti è stata derubata della sua auto: “24 ore folli”, ha raccontato.

Derubata l’auto di Rebecca Staffelli

Dopo la finale del Grande Fratello i protagonisti di questa edizione sono tornati alla loro vita di tutti i giorni, anche se non manca qualche polemica. Lo è stato anche per Rebecca Staffelli. L’inviata social del reality show è stata meno presente del solito in questi giorni sul proprio profilo Instagram e questo ha fatto un po’ preoccupare i suoi fan.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, Rita Dalla Chiesa lancia una stoccata agli ex inquilini

Dietro questa scelta, c’è però un motivo. Rebecca Staffelli ha confessato di aver subito il furto della sua auto.

Il fatto si è verificato mercoledì sera. Terminato il lavoro in radio, ha raggiunto il suo fidanzato Alessandro e degli amici per bere qualcosa insieme. Giunta nei pressi del ristorante, in zona Parioli, ha fatto un po’ fatica a trovare parcheggio: “A nemmeno 50 metri dal locale ne trovo uno”. Rebecca Staffelli ha proseguito il racconto spiegando che inizialmente l’idea era quella di bere qualcosa e andare via, poi però ha deciso di trattenersi per mangiare una pizza:

“Tempo un’ora, esco dal ristorante e dovevamo raggiungere un altro locale. Con me sarebbe dovuta esserci Angelica (Baraldi ndr) e ci incamminiamo verso la macchina. Io ero sicura di averla parcheggiata in un punto preciso, ma al suo posto ne ho trovato un’altra auto”.

Inizialmente Rebecca Staffelli pensava di essersi confusa, ma ha fatto tutte le verifiche del caso con l’app del telefono. Ma della sua Kia elettrica, che aveva acquistato da poco, nemmeno l’ombra. Inizialmente pensava si trattasse del carroattrezzi, nonostante fosse sicura di non aver commesso alcuna infrazione, ma in realtà si è trattato di un furto in piena regola.

Rebecca Staffelli racconta il furto della sua auto pic.twitter.com/pfOqrL1csm — disagiotv (@disagio_tv) March 30, 2024

Anche durante una diretta su Instagram con Angelica Baraldi e Federico Massaro, come ripreso anche da 361Magazine.com, Rebecca Staffelli si è sfogata dopo l’accaduto. Ha fatto sapere che sul luogo non sono stati trovati vetri rotti o altri dettagli. Davvero una brutta disavventura: “Sono state 24 ore folli, non si può più stare tranquilli.”

Adesso Rebecca Staffelli si augura possa essere fatta chiarezza e nel mentre ha deciso di staccare un un po’ la spina dopo questa vicenda. Insieme al fidanzato Alessandro (che diventerà presto suo marito) ha raggiunto la Puglia per trascorrere le festività pasquali.