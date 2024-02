NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Febbraio 2024

Grande Fratello

Non si placano gli animi tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, che ormai sembrerebbero essere ai ferri corti. Questa notte infatti dopo la diretta tra i due c’è stata l’ennesima lite.

Ancora lite tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri

Non mancano le tensioni nella casa del Grande Fratello e a essere protagonisti di altri accesi scontri sono nuovamente Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Come abbiamo visto infatti in questi giorni tra i due concorrenti, un tempo grandi amici, sembrerebbe essersi spezzato qualcosa e tra loro ci sono state dure liti che non sono passate inosservate. Questa notte, dopo la fine dell’ultima diretta, tra Giuseppe e Anita c’è stato un ennesimo confronto ma anche stavolta ben presto i toni si sono scaldati e a quel punto il collaboratore scolastico ha iniziato ad accusare duramente la Olivieri. Queste le dichiarazioni di Garibaldi, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante, geloso, possessivo. Non hai speso una parola positiva stasera nei miei confronti. Adesso mi hai detto di non parlarti più. Sai perché me l’hai detto? Perché adesso è tutto in discesa”.

Non è mancata la replica di Anita Olivieri a Giuseppe Garibaldi: “Non ti rispondo perché è talmente assurdo. Non devo giustificarmi. Io ho bisogno di te per vivere secondo te? Se non c’eri tu qua dentro io come me lo facevo il percorso? In un angolino?”.

Giuseppe: “Alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante, geloso, possessivo, adesso non mi parli più perché è tutto in discesa.”



IN RITARDO MA C’È STATA LA SVEGLIAZIONE DEL BIDELLO SU ANICESSA.

#GrandeFratello pic.twitter.com/g8UbjZqKwW — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) February 29, 2024

Ma non è finita qui. La lite tra Giuseppe e Anita è infatti andata avanti per diversi minuti. A un tratto però la Olivieri, stufa di continuare a discutere, si è chiusa in bagno. Garibaldi così, sbottando, ha aggiunto: “Te ne vai perché non sai parlare. Sai che ho ragione. Ti ho dato tutto il cuore e tu che mi hai dato?”.

Peppe asfaltando divinamente: te ne vai perche non sai parlare, perche sai che ho ragione, ti ho dato tutto il cuore e tu sai che mi hai dato?



“Un bel tiè” (cit una a caso💚💙)



Al gesto sono deceduto e volato nell’iperuranio contemporaneamente🔥🔥🔥#beabaldi #grandefratello pic.twitter.com/GlbRLBRUrk — Sandro (@Sandro68188464) February 29, 2024

Che dunque sia la fine dell’amicizia tra Giuseppe e Anita? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni.