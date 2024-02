NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Dopo giorni di inferno, sembrerebbe arrivare una lieta notizia: questa mattina Chiara Ferragni e Fedez sarebbero stati avvistati insieme apparentemente felici e sereni.

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme

In questa settimana si è parlato ogni giorno di Chiara Ferragni e Fedez, che secondo le indiscrezioni avrebbero messo fine al loro matrimonio dopo una lunga crisi. Sui Ferragnez tuttavia se ne sono dette di ogni e numerose sono state le voci di corridoio emerse sulla coppia. Nel mentre sia l’imprenditrice digitale che il rapper a loro modo hanno rotto il silenzio. Mentre l’influencer ha parlato di un “momento doloroso”, il cantante ha preferito non affrontare la questione e raggiunto dalle telecamere di Pomeriggio 5 ha glissato sull’argomento. Tuttavia da qualche ora sembrerebbe essersi riaccesa la speranza.

Proprio Fedez, nel corso di un evento, è stato avvistato con la fede al dito. Ma non solo. In rete si sta insistentemente parlando di un presunto ritorno di fiamma tra i Ferragnez, che però al momento non è ancora stato confermato. Questa mattina come se non bastasse è accaduto dell’altro che fa ben sperare i fan della coppia.

Pare infatti che Chiara Ferragni e Fedez siano stati avvistati insieme mentre accompagnavano i loro figli Leone e Vittoria a scuola. Come si legge nella segnalazione riportata da Deianira Marzano, pare che l’influencer e il cantante fossero apparentemente “sorridenti e contenti”. La stessa imprenditrice digitale, poco fa, sui suoi social ha postato degli scatti in cui vediamo proprio il piccolo Leone che si reca a scuola, di conseguenza dunque potrebbe esserci un fondo di verità nella segnalazione.

Attualmente però né Chiara né Fedez hanno ancora aggiornato su un possibile ritorno di fiamma. Ciò nonostante sono in molti a fare il tifo per questa splendida coppia, che da anni è nel cuore del grande pubblico. Ai due dunque facciamo un enorme in bocca al lupo, con la speranza che presto arrivino liete notizie.