Nicolò Figini | 27 Ottobre 2023

Grande Fratello

lo sfogo di Giuseppe Garibaldi

Nel corso delle nomination di ieri sera tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi la tensione era palpabile. L’attrice ha nominato, per la prima volta, quello che ormai sembra essere il suo ex interesse amoroso. Il conduttore l’ha definita coraggiosa e poi ha domandato all’altro come mai lui non ha fatto il suo nome.

Il concorrente del GF ha risposto di essere stato sempre coerente. La sua frequentazione con Beatrice lo ha portato a essere qualcosa che non è mai stato: “Continuo per la mia strada. Tutta la colpa è stata rivolta verso me quando le cose si fanno in due“.

Nella notte, poi, Giuseppe Garibaldi si è sfogato in giardino con Alex, Paolo e altri inquilini. Nel video qui sotto lo possiamo sentire mentre afferma che se lunedì uscirà lui pagherà tutta l’Italia per fare eliminare Beatrice: “E lo faccio perché fuori da qui arrivo dove voglio io“.

#GrandeFratello

"Se esco io pago tutta l'Italia per farle votare contro, perché arrivo dove voglio io"

MI PISCIO SOTTO questo è più mitomane del guru pic.twitter.com/N1VXLJWkey — fm (@La_gazzette) October 27, 2023

In un altro filmato, poi, ha rivelato di vergognarsi per Beatrice e per tutte le cose che avrebbe detto da quando è nella Casa del Grande Fratello contro gli altri. Giuseppe dichiara che se nella prossima puntata non usciranno i video di cui parla tanto Alex, allora farà “un putiferio“.

Giuseppe su Beatrice: -“Mi vergogno su di lei, su tutte quelle cose che ha detto lei e se adesso non mandano il video che parla con Alex perché Alex è convinto, faccio il putiferio”



CHE RIDICOLO VI PREGO 💀#grandefratello #gf pic.twitter.com/7koJbk7PGm — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 27, 2023

Staremo a vedere cosa accadrà. Cosa vi aspettate dalla prossima puntata del GF? Fatecelo sapere con un commento. Noi vi terremo aggiornati con tante altre news nel caso in cui dovessero esserci sviluppi.