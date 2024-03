Spettacolo

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Forti emozioni stasera per Giuseppe Garibaldi, che ha incontrato non solo suo fratello, ma anche le sue nipotine

Grande sorpresa stasera per Giuseppe Garibaldi, che ha avuto modo di incontrare non solo suo fratello, ma anche le sue nipotine.

Arriva una stupenda sorpresa per Giuseppe Garibaldi

Uno dei più grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello è stato di certo Giuseppe Garibaldi. Fin dai primi giorni di gioco infatti il collaboratore scolastico ha saputo conquistare l’affetto del pubblico con la sua semplicità e con la sua simpatia, entrando allo stesso tempo in diverse dinamiche. Attualmente il gieffino sta lottando per ottenere un posto in finale e senza dubbio sono in molti a fare il tifo per lui.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, questa sera, nel corso della nuova diretta del reality show, è arrivata una bellissima sorpresa per Giuseppe. Dopo aver visto un video in cui si parlava della sua linea della vita, Garibaldi ha raccontato del suo lavoro come collaboratore scolastico, rivelando anche alcuni simpatici aneddoti. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti per il gieffino è arrivata una bellissima sorpresa, che ha emozionato tutto il pubblico.

Giuseppe Garibaldi ha infatti avuto modo di incontrare suo fratello Antonio, che ha speso per lui bellissime parole. I due si sono così stretti in un lunghissimo abbraccio e il video del momento ha fatto il giro dei social. Ma non è ancora finita. Qualche secondo dopo infatti Giuseppe ha anche riabbracciato le sue nipotine, figlie di Alessio e la scena ha commosso il web.

Alcune tra le persone più importanti nella vita del nostro Giuseppe. La sorpresa per lui più bella. ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/Y9ALxhZD7Z — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Garibaldi a quel punto, felice ed emozionato, ha fatto ritorno in casa, pronto e carico per affrontare gli ultimi giorni di gioco.