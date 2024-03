Richiesta degli autori ad Alessio: Anita rivela cosa gli hanno chiesto (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

In un fuori onda Anita Oliveri rivela cosa avrebbero chiesto gli autori ad Alessio in caso lei dovesse essere eliminata

Durante un fuori onda Anita Olivieri ha spifferato a Massimiliano Varrese cosa avrebbero riferito ad Alessio Falsone in confessionale nel caso lei dovesse essere eliminata dal programma. Ecco cosa ha rivelato la gieffina stasera.

Anita Olivieri rivela cosa avrebbero chiesto gli autori ad Alessio

Anita Olivieri è convinta che questa sera sarà lei a uscire dalla Casa del Grande Fratello. In un fuori onda durante la pubblicità ha parlato di questo con Massimiliano Varrese e ha fatto una confidenza al coinquilino che riguarda Alessio Falsone.

Nella Casa del GF Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno intrapreso una frequentazione e lui ha sempre dichiarato che se lei dovesse essere eliminata, uscirebbe dal programma. A costo di pagare la penale.

L’attore dalla sua pensa che in realtà Anita Olivieri sarà decretata finalista, ma lei è certa che non andrà così. Poi la confidenza secondo cui a Falsone sarebbe stato chiesto espressamente in confessionale di lasciare il programma se la ragazza dovesse essere eliminata.

Queste le parole pronunciate da Anita Olivieri in chiacchiera con Massimiliano Varrese: “Hanno detto ad Alessio di stare calmo, di non uscire se io esco. Quando? E oggi… in questi giorni. E no, te lo dico…”.

La conversazione è proseguita con Massimiliano Varrese e Rosy Chin che hanno cercato di rincuorare Anita Oliveri, la quale dalla sua ha già detto che se dovesse uscire lei, vorrà subito passare del tempo con i suoi amici. Poi hanno continuato a bisbigliare e la ragazza ha riferito qualcosa all’amica chef, che non ci è dato sapere.

ANITA DICE CHE GLI AUTORI HANNO DETTO A ALESSIO DI STARE CALMO SE LEI STASERA ESCE DALLA CASA#grandefratello pic.twitter.com/6AV0Y1IuTy — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) March 18, 2024

Ora non ci resta che attendere di scoprire chi lascerà la Casa del Grande Fratello e, semmai dovesse essere Anita Olivieri, quale sarà la reazione di Alessio Falsone.