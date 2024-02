NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2024

Grande Fratello

In queste ore sembrerebbe che Giuseppe Garibaldi abbia avuto un nuovo malore e che sia stato portato in confessionale

Dopo essere rientrato in casa qualche giorno fa, oggi pomeriggio Giuseppe Garibaldi sembrerebbe aver avuto un nuovo malore ed è così stato portato in confessionale.

Nuovo malore per Giuseppe Garibaldi

Qualche giorno fa, come sappiamo, Giuseppe Garibaldi è stato costretto a lasciare momentaneamente la casa del Grande Fratello a causa di un malore. Dopo i dovuti accertamenti, il collaboratore scolastico la scorsa settimana ha fatto ritorno in casa. Prima di varcare nuovamente la porta rossa il gieffino in studio con Alfonso Signorini ha rivelato per la prima volta quello che gli è accaduto e ha così affermato:

“Mi sono messo a correre e non ce l’ho fatta. Ho mangiato pochissimo e ho fatto colazione a mezzogiorno. Non ho pranzato e mi sono messo a correre tantissimo. Ho sentito che qualcosa non andava, stavo correndo da un’ora e un quarto. Stavo bevendo un bicchiere d’acqua con lo zucchero ma non ha fatto effetto. Non riuscivo a reagire al mio corpo dopo una dormita e quando mi sono alzato sono svenuto. Mi sono spaventato ma adesso va tutto bene. Voglio ringraziare il dottore e gli autori del Grande Fratello”.

In questi giorni così Giuseppe Garibaldi ha ripreso il suo percorso insieme ai suoi amici, tuttavia sembrerebbe che poco fa sia accaduto qualcosa che ha fatto preoccupare il web. Pare infatti che oggi pomeriggio il collaboratore scolastico abbia avuto un altro malore e che Stefano Miele e Anita Olivieri, dopo averlo soccorso, lo abbiano portato in confessionale. Non è mancata la reazione spaventata della casa, che prontamente è scattata dopo aver appreso la notizia.

madonna giuseppe cazzo pic.twitter.com/LegRz4OvBt — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) February 13, 2024

Attualmente tuttavia non sappiamo cosa sia accaduto e quali siano le condizioni di salute di Giuseppe. Di certo però a breve potrebbe arrivare un comunicato da parte degli autori del Grande Fratello. Nel mentre ci auguriamo che il gieffino stia bene e che abbia già ripreso le energie.