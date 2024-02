Laura Pausini, un uomo spara 17 colpi di pistola all’ingresso del suo concerto a Parigi: cos’è successo

NEWS

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2024

Laura Pausini

Un uomo ha sparato 17 colpi di pistola all’ingresso secondario del concerto di Laura Pausini dopo che gli era stato proibito l’accesso. Ecco tutto ciò che è accaduto.

Uomo arrestato al concerto di Laura Pausini

Laura Pausini sappiamo che è una delle cantanti italiane più famose in Italia ma anche nel resto del mondo. Il suo nome è conosciuto ovunque e spesso è impegnata in tour all’estero che registrano sold out in tempi record. A volte, però, tra i tanti fan che sono lì per ammirarla e cantare le sue canzoni capitano delle situazioni spiacevoli e molto pericolose.

Un po’ come quella accaduta a Parigi presso la Accor Hotel Arena ieri sera: un uomo ha sparato diciassette colpi di pistola contro l’ingresso secondario dopo che gli era stato negato l’accesso. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e la persona in questione è stata portata via dalle Forze dell’Ordine.

Ma che cosa è successo nel dettaglio? Alle ore 20:00, come riporta anche FanPage, in Boulevard de Bercy l’uomo si è presentato davanti l’ingresso Vip nella location designata all’evento musicale con protagonista Laura Pausini. Non aveva con sé alcun biglietto o invito e per tale ragione gli addetti alla sicurezza lo hanno fatto indietreggiare per lasciare passare tutti gli altri.

A quel punto si è diretto verso l’uscita d’emergenza, situata a un centinaio di metri dall’ingresso, ha tirato fuori una pistola (una semiautomatica calibro 7,65) e ha cominciato a sparare contro la porta a vetri. Per fortuna intorno a lui non vi era nessuno e non sono stati registrati feriti o morti. La Polizia ha fatto il suo arrivo il più velocemente possibile per intervenire e calmare l’individuo. Gli agenti lo hanno poi arrestato e portato in commissariato.

I testimoni hanno dichiarato che la persona in questione era in evidente stato d’alterazione e pronunciava frasi senza senso su fatti d’attualità. Grazie al cielo tutto è finito per il meglio e il concerto di Laura Pausini è potuto proseguire senza ulteriori intoppi.