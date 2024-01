Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2024

Grande Fratello

Sul web è partita una nuova critica nei confronti di Giuseppe Garibaldi in quanto viene accusato di riportare informazioni sbagliate a Perla Vatiero su Sergio e Stefano.

Le critiche a Giuseppe Garibaldi

Di Giuseppe Garibaldi ne abbiamo parlato ieri pomeriggio in relazione a una battuta infelice fatta nei confronti di Greta Rossetti. Il concorrente ha fatto una allusione esplicita che non è per nulla piaciuta al popolo del web e per tale ragione in molti ne hanno chiesto la squalifica.

Oggi nessuno chiede la sua uscita forzata dalla casa del Grande Fratello, tuttavia un suo comportamento non è di nuovo piaciuto agli utenti. Nel video qui sotto possiamo sentire mentre si avvicina a Perla Vatiero per rivelarle ciò che avrebbe sentito dire da Sergio e Stefano: “Le cose stanno andando come devono andare, brave ragazze“.

ECCO CHI È STATO A RIFERIRE A PERLA CHE STEFANO E SERGIO SI METTONO D’ACCORDO E CHE DICONO CHE LE COSE STANNO ESATTAMENTE ANDANDO COME VOGLIONO LORO#GrandeFratello pic.twitter.com/Z7lKZYJByz — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) January 24, 2024

Diverse persone, tuttavia, lo accusano di stare manipolando la faccenda a suo vantaggio, mentre altri affermano che capisce sempre male i discorsi altrui e li riporta in maniera errata. Nell’ascoltare queste parole, infatti, si può ipotizzare che ci sia della malizia nelle intenzioni di Sergio e Stefano, così come in quelle di Beatrice.

Tuttavia qualcuno fa notare una cosa ben precisa. Se davvero Sergio e Stefano avessero avuto un piano, e questo stesse andando a gonfie vele, non si ritroverebbero entrambi al televoto eliminatorio. Che cosa c’è di vero nelle parole di Giuseppe Garibaldi? Ha davvero capito male oppure ha riportato il discorso correttamente?

Come al solito sul web si è creata una spaccatura difficile da risanare, in quanto tanti credono che il gieffino sia un “burattinaio“. Chi ha ragione non possiamo saperlo con certezza e dovremo aspettare i prossimi confronti per capirci qualcosa di più. Di certo gli scontri non mancheranno e nella prossima puntata in diretta ne vedremo delle belle. Seguiteci per rimanere aggiornati.