Nicolò Figini | 5 Febbraio 2024

Giuseppe Garibaldi è tornato dentro la casa del Grande Fratello in gara ed è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i concorrenti.

Il rientro in casa di Giuseppe Garibaldi

Nel corso della puntata del Grande Fratello di questa sera Giuseppe Garibaldi è tornato finalmente in gioco. Dopo il malessere da cui è stato colpito ora si sente meglio e ha fatto capolino in studio da Signorini per raccontare le vere cause del suo malore:

“Mi sono messo a correre e non ce l’ho fatta. Ho mangiato pochissimo e ho fatto colazione a mezzogiorno. Non ho pranzato e mi sono messo a correre tantissimo. Ho sentito che qualcosa non andava, stavo correndo da un’ora e un quarto.

Stavo bevendo un bicchiere d’acqua con zucchero ma non ha fatto effetto. Non riuscivo a reagire al mio corpo dopo una dormita e quando mi sono alzato sono svenuto”.

Ma non finisce qui, in quanto Giuseppe Garibaldi è finalmente rientrato in casa ed è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai suoi amici. Tutto gli sono corsi incontro e non sarebbero potuti essere più felici di vederlo. Lui stesso ha confessato di aver atteso con enorme impazienza quel momento:

“La mattina di sabato, quando sono uscito dall’ospedale, ho detto che sarei dovuto tornare in casa perché la mia cura siete voi. Questo era l’unico posto in cui sentivo sarei stato bene”.

Speriamo che Giuseppe Garibaldi possa avere una lunga permanenza dentro la casa del GF senza più intoppi di alcun genere, fatta eccezione per eventuali eliminazioni dovute dalle nomination. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.