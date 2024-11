Ex ballerino della scuola, prima come allievo e poi come professionista, conosciamo Giuseppe Giofrè: età, altezza e Instagram

Ballerino professionista accanto alle più grandi star della musica pop internazionale, lo ritroviamo come giudice del Serale di Amici 22. Ma chi è Giuseppe Giofrè e cosa sappiamo di lui? Nella seguente scheda vi riportiamo tutte le curiosità sul suo conto: dall’età all’altezza e carriera, dove seguirlo su Instagram e non solo!

Chi è Giuseppe Giofrè

Nome e Cognome: Giuseppe Giofrè

Data di nascita: 10 gennaio 1993

Luogo di nascita: Gioia Tauro

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: ballerino professionista

Fidanzato: Giuseppe è single

Figli: Giuseppe non ha figli

Tatuaggi: Giuseppe ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @giuseppegiofre

Giuseppe Giofrè età, altezza e biografia

Conosciamo dei dettagli ulteriori sulla biografia del ballerino. Quanti anni ha e dove è nato Giuseppe Giofrè? Partiamo con il dire che Giuseppe ha 31 anni d’età ed è nato a Gioia Tauro il 10 gennaio 1993, sotto il segno zodiacale del Capricorno.

Quanto è alto Giuseppe Giofrè? Il danzatore è alto 1 metro e 83 centimetri.

Passiamo agli aspetti della vita privata del giudice di Amici 22.

Vita privata

Che sappiamo sulla vita privata di Giuseppe Giofrè? È fidanzato? Attualmente Giuseppe è single, anche se di tanto in tanto spuntano gossip sul suo conto. C’è da dire che il danzatore è davvero molto riservato e di sé non fa trapelare nulla. In ogni caso a Verissimo ha spiegato che oggi non c’è nessuno nella sua vita e di aver chiuso una relazione molto travagliata.

Partiamo con il dire che è dichiaratamente gay. In passato ha avuto una storia d’amore negli Stati Uniti con il ballerino Adam Vesperman. Quest’ultimo è assai noto per aver preso parte al musical Billy Elliot e averne interpretato il protagonista.

In ogni caso dai social network non trapela nulla che possa lasciare pensare a un’ipotetica relazione. Ma possiamo dire che è molto legato alla sua famiglia.

Dove seguire Giuseppe Giofrè: Instagram e social

E a proposito di social, chi volesse ha modo di poter seguire Giuseppe Giofrè su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter.

Sui suoi profili il ballerino condivide tutto ciò che lo riguarda personalmente, ma non spunta alcun aspetto della sua vita privata.

Tante sono le foto dedicate a sponsorizzazioni, shooting e momento libero. Scatti che raccolgono migliaia e migliaia di like e commenti.

Carriera

Per chi ha ballato Giuseppe Giofrè? Partiamo con il dire che la carriera di Giuseppe è stata davvero un crescendo. Dalla scuola di Amici 11, il ballerino oltre a diventare uno dei professionisti della scuola, ha avuto la possibilità di girare il mondo.

Giuseppe Giofrè ha sempre manifestato una forte passione per la danza. Negli anni ha studiato generi come hip pop e jazz funk, cercando sempre di migliorarsi. Questo l’ha quindi spinto a prendere parte ad Amici, dove ha poi vinto nella categoria ballo. Del talent ne è stato anche professionista.

Le opportunità lavorative per Giuseppe sono arrivate anche dall’estero. Ricordiamo infatti, grazie al programma, la vittoria della prestigiosa borsa di studio. Questa gli ha permesso di studiare presso la Millennium Dance di Los Angeles.

È apparso nel videoclip di Live 4 die 4 di R.J. feat Pitbull e diventare parte integrante del corpo di ballo di Taylor Swift!

Tra gli altri artisti con cui ha avuto il piacere di lavorare negli anni: Dua Lipa Justin Timberlake, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Nicki Minaj, Paula Abdul, Wiz Khalifa, Leona Lewis, Kelsea Ballerini e Nelly.

Segnaliamo ancora: Charli XCX, Ellie Goulding, Selena Gomez, Omi, Fifth Harmony, Mary J Blige, Little Mix, Jason Derulo, Fetty Wap, Nick Jonas, Chiquis, Dan Reynolds of Imagine Dragons, The Weeknd, Erika Jayne, Carrie Underwood, Redfoo, Pitbull and Ricky Martin.

Nel 2023 e nel 2024 lo troviamo tra i giudici di Amici, dopo essere stato allievo in passato. Sempre al 2024 risale la pubblicazione del libro Stidda.

Giuseppe Giofrè ad Amici

Come dicevamo durante l’undicesima edizione di Amici ha visto tra i protagonisti Giuseppe Giofrè, allievo di Luciano Cannito.

Alcuni tra i concorrenti del talent di quell’edizione, che hanno condiviso l’esperienza insieme a Giuseppe Giofrè, sono per esempio il cantante Gerardo Pulli e non solo. Entrambi hanno vinto il programma ognuno nella propria disciplina.

Quell’anno, oltretutto, Amici ha avuto anche un circuito Big, dove hanno preso parte alcuni ex allievi della scuola. Pensiamo ad Alessandra Amoroso (vincitrice del circuito) seguita da Emma Marrone, Marco Carta, Annalisa, Antonino, Pierdavide Carone. E ancora Valerio Scanu, Karima e Virginio.

Tornando a Giuseppe Giofrè, dopo essere stato allievo, ha avuto il piacere di tornare nel 2015 nelle vesti di professionista. A seguito di alcune esperienze lavorative importanti ha poi lasciato l’Italia.

X Factor UK

A seguito dell’esperienza ad Amici, Giuseppe Giofrè ha avuto la soddisfazione di prendere parte al corpo di ballo di X Factor UK e svolgere altri lavori all’estero.

Album e canzoni

Non tutti sanno ma Giuseppe Giofrè ha anche un album attivo in carriera, uscito nel 2013, dal titolo Call on me. Qui troviamo alcune canzoni come: Call on me (esiste anche une versione remix); I got the night; Break; One in a billion e Magnetic.

Film con Giuseppe Giofrè

In carriera Giuseppe Giofrè è comparso anche in alcuni docufilm e film. I primi due menzionati qui di seguito con protagonista Taylor Swift e l’ultimo con Camila Cabello:

The 1989 World Tour Live (2016)

Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour (2018)

Cinderella (2021)

Programmi TV

Oltre ai programmi menzionati, Giuseppe Giofrè è stato protagonista anche di altri spettacoli internazionali come The Late Late Show with James Corden e Dancing with the Stars.

Amici 2023

Dopo essere stato giudice esterno di diverse sfide, Giuseppe Giofrè torna nella scuola di Amici 22 e ad Amici 23. Stavolta però con un ruolo differente, ovvero quello di sedersi nella poltrona di giudice del Serale.

Insieme a lui a condividere questa avventura Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Un terzetto davvero interessante che ha incuriosito i telespettatori.