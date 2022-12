Giuseppe Villani: chi è il pizzaiolo più cliccato di TikTok

Social

10 Dicembre 2022

Shinratensei98: la star dei social si racconta, tra i progetti per il futuro e una carriera in crescita sulle piattaforme web come Onlyfans

Chi è Shinratensei98

Cosa succederebbe se fossi costretto ad abbandonare la vita di tutti i giorni con le tue sicurezze e il tuo lavoro? Come reagiresti? E soprattutto, come ti reiventeresti? La giovane varesina Vittoria, in arte Shinratensei98, ha trovato la soluzione.

Con il proprio compagno Matteo, ha deciso infatti di buttarsi nel mondo dei social, da Onlyfans a Instagram, passando per Twitch e TikTok, raccontando la propria vita di coppia e l’intimità.

Un successo crescente, che li ha visti diventare in poco tempo tra i profili più seguiti online.

Di lavoro dietro però ce n’è tanto, e non ci si può permettere di rimanere indietro. Ecco cosa ci ha raccontato.

Vittoria, sei diventata un fenomeno social in poco tempo. Cosa ha fatto davvero la differenza?

“Ho visto fin da subito che ai ragazzi e le ragazze che mi seguono piaceva la mia naturalezza, pregio che difficilmente si trova ormai sui social. Mi etichettano come ‘la ragazza della porta accanto’ proprio perché ormai è questo ciò che piace alla gente”.

Quando ti sei accorta che monetizzare utilizzando i social poteva essere una strada da percorrere?

“Inizialmente, pur avendo raggiunto grosse cifre fin dall’inizio, non eravamo convinti che ci fosse un futuro in questo mestiere. Eravamo ancora inesperti, e soprattutto pensare di giocarsi tutto per un ‘lavoro’ abbastanza precario non era semplice. Passando vari mesi a studiare i social e soprattutto i network che ci sono dietro, ci siamo resi invece conto che avremmo potuto vivere di questo. L’abbiamo capito solo dopo aver studiato e analizzato ogni settore di questo nuovo ‘mondo'”.

Il successo e cosa l’aspetta in futuro

Quanto è stato un tuffo ragionato e quanto invece nel buio? Vi aspettavate questo successo?

“Non ci aspettavamo tutto questo successo, anche se Matteo mi diceva sempre che avevamo tutte le carte in regola per poter piacere alle persone e avere un seguito. Ci siamo tuffati in questo mondo totalmente per caso. Però i risultati sono arrivati grazie a un duro lavoro che, col tempo, abbiamo portato avanti con costanza, studiando e aggiornandoci”.

Quale pensi sia il segreto del vostro successo?

“Il segreto del nostro successo penso sia di essere una semplicissima coppia di ragazzi a cui piace portare la propria vita ‘privata’, documentandola senza veli. E che continuano a farlo con la stessa costanza e la determinazione che abbiamo messo fin dall’inizio del nostro percorso”.

Che progetti futuri hai in mente o stai portando avanti, e in cosa sei impegnata oggi?

“Come progetti per il futuro mi piacerebbe molto aprire un rifugio di animali randagi, che è una questione che mi è stata sempre a cuore ancor prima di diventare ‘conosciuta’. Abbiamo un progetto che stiamo portando avanti assieme, ed è quello di costruire la nostra casa dei sogni per migliorare anche la qualità dei nostri contenuti”.

Qual è invece il tuo sogno nel cassetto?

“Il mio sogno del cassetto è di visitare il Giappone. Essendo un amante degli anime e dei videogiochi è sempre stato quello il mio desiderio. Avrei anche un altro sogno nel cassetto, e sarebbe rendere la situazione economica dei miei genitori più stabile e serena. Ma mi sto impegnando per fare in modo che succeda”.

Come hai capito che sfruttare la tua passione per gli anime giapponesi poteva essere un altro tassello verso la notorietà sui social?

“Ci sono due tipologie di critiche: quelle costruttive e intelligenti e quelle assolutamente non costruttive. Purtroppo, la maggior parte delle persone che critica lo fa per invidia e cattiveria. Io comunque li ringrazio, perché senza la loro cattiveria non sarei mai arrivata qui”.

