Glamour e lusso a Villa ReNoir per un Novella Party unico al mondo

Il White Dinner Water Show

Grande successo per la serata Novella 2000 in tour a Villa ReNoir con il “White Dinner Water Show”, unico evento al mondo con cena spettacolo direttamente in piscina.

Novella 2000 ha acceso i riflettori su un party unico e inimitabile, dal forte impatto mediatico, in una Villa ReNoir con ospiti tutti vestiti di bianco.

Al Party Night di Novella, oltre al direttore Roberto Alessi e all’imprenditore Paolo Renis, ideatore della serata, molti personaggi dello spettacolo e molti lettori di Novella.

Tra gli ospiti Chiara Squaglia, Amedeo Goria, Claudia Peroni, il trio Le Dolce Vita (Martina Barani, Giada Mercandelli, Jade Tripaldi), Jo Squillo accompagnata dalla figlia neolaureata Mixelle, tanti amici delle radio Fernando Proce Radio 101, Ylenia Baccaro e DJ Mitch (Giovanni Mencarelli) di Radio 105, il dentista dei VIP dottor Stefano Scavia, che, con Odontoaesthetics clinica odontoiatrica all’avanguardia è lo sponsor di tutti gli eventi del Novella 2000 tour.

Tutto dalla serata

Durante la serata si è brindato con i vini Made in Italy della prestigiosa Cantina Ferrari. Durante la cena non è mancata la grande musica scandita dal sax e i deejay set dello staff di animazione di Villa ReNoir. Poi ancora grandi show realizzati da performer e ballerini con abiti sontuosi. In acqua hanno preso la scena le sirene colorate, che danzavano al cospetto degli ospiti.

Il dopo cena è stato un vero e proprio party d’estate, con l’intrattenimento degli inarrestabili animatori della Villa. Di grande impatto soprattutto l’intervento del grande Mitch, che assieme a Paolo ha dato vita a un sipario di allegria, coreografie speciali e gli effetti progettati dalla genialità di Dorian! A seguire, l’incantevole trio Le Dolce Vita ha coinvolto e incantato i presenti.

Durante l’evento, i single presenti hanno potuto trovare l’anima gemella attraverso il gioco multimediale proposto da Unglover, secondo cui un algoritmo speciale realizzato su An app ha fatto conoscere la persona più compatibile.

La parte glamour dell’evento era a cura di JK’s Podium, grande vetrina del lusso che veste ed accompagna sempre i grandi eventi insieme a Metaxy e Spedire Comodo, sponsor della cena in acqua di Villa ReNoir.

a cura di Fabio Scarpati

