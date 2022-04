Amedeo Goria dimentica Vera Miales con un’altra: ecco di chi si tratta

Amedeo Goria sorpreso con un’altra

Escono oggi su Novella 2000 le foto che ritraggono Amedeo Goria in compagnia di una donna che però non è Vera Miales. Da quanto il giornalista aveva dichiarato proprio alla nostra testata la scorsa settimana, sembrava che la relazione con l’ex Pupa avesse subito una battuta d’arresto ma non fosse ancora ufficialmente terminata.

Secondo quel che ci aveva detto, Vera era entrata in una fase di attesa e di riflessione, ma prima o poi sarebbe tornata da lui. Nell’attesa che la Miales ripensasse alla loro storia, però, Amedeo Goria non è voluto starsene con le mani in mano, e poche sere fa è stato sorpreso in compagnia della 24enne trevigiana Deola Godini.

Modella e conduttrice televisiva sulle reti Sky, la Godini era a cena con Goria presso il ristorante El Carnicero di Corso Garibaldi a Milano, uno dei più frequentati della movida meneghina. I due sono apparsi piuttosto in intimità, con lei che durante la serata si è presa cura di lui tra sorrisi e carezze, per non parlare degli abbracci e delle coccole scambiate sulla soglia del locale.

(c) Novella 2000 n. 18 – 13 Aprile 2022

Ma da cosa nasce quest’amicizia chiaramente speciale tra Amedeo Goria e Deola Godini?

La giovanissima conduttrice non sarebbe estranea alla cerchia del giornalista. Qualche anno fa, a Sanremo, la Godini ha infatti sfilato sul red carpet assieme a Maria Teresa Ruta, con cui ha avuto l’opportunità di lavorare. Che sia stata proprio l’ex moglie di Amedeo Goria, allora, a creare l’occasione per il loro felice incontro?

Amedeo Goria e Vera Miales: una storia finita?

Resta comunque da chiarire se il rapporto tra Amedeo Goria e Vera Miales abbia davvero raggiunto il capolinea. Le parole del giornalista sulla showgirl moldava lasciavano pensare a un possibile ritorno di fiamma. “Lascio libera Vera”, ci aveva detto Amedeo, “salvo ripensamenti”.

Ad aiutare in tal senso potrebbero esserci i prossimi appuntamenti televisivi della (ex?) coppia, che spesso si è ritrovata ospite negli studi di Pomeriggio Cinque. Proprio qui sembra peraltro essere nata una bella amicizia tra Guenda Goria, figlia di Amedeo, e Vera Miales.

Le due, seppur partite col piede sbagliato, sono riuscite a superare i reciproci pregiudizi siglando una tregua da ogni attacco in nome della solidarietà femminile. Riuscirà Vera a essere altrettanto comprensiva anche con Amedeo?

Novella 2000 © riproduzione riservata.