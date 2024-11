Alcuni inquilini hanno beccato Shaila e Lorenzo lasciarsi andare dietro la tenda e non sono mancate le critiche: “Siamo alla frutta”.

Shaila e Lorenzo, gli inquilini li criticano

Forse ispirati dal bacio dietro la tenda del confessionale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser o alla scena dell’armadio al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ormai manifestano il loro amore pubblicamente sotto le coperte, davanti ai loro compagni con delle effusioni e, a quanto pare, anche nascosti dietro le tende. Ed è quello che è accaduto nelle scorse ore.

Intenti a voler trascorrere qualche momento in intimità, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono appartati in stanza da letto, come mostrato da diversi video circolati in rete. Ovviamente le telecamere hanno ripreso la scena in cui, coperti dalle tende, si sono verificati degli strani movimenti che non sembrano lasciare spazio all’immaginazione.

Ma se pensavano di averla fatta franca, si sbagliano di grosso, perché i loro compagni d’avventura li hanno pizzicati. I rumori sono molto espliciti ed Helena Prestes ha visto tutta la scena, così come Ilaria Galassi. Quest’ultima in cucina ha riportato il tutto a Enzo Paolo Turchi: “Ci sono quei due dietro alle tende che si amano, si baciano”. Il coreografo però, stufo di assistere a queste scene, di tutta risposta ha replicato: “Cioè, ma qui siamo proprio alla frutta ragazzi. Sì qui dentro siamo arrivati alla frutta”.

Enzo paolo: "che era?"

Ilaria: "lorenzo e shaila se baciano dietro la tenda"

enzo paolo: "cioè… proprio siamo alla frutta"

ENZO CASCHETTO TURCHI ODIA LA GATTA COME NOI E QUESTO ESIBIZIONISMO SPERGIUDICATO DEI MESTIERANTI,NON SMETTE DI ASFALTARLI #grandefratello pic.twitter.com/vAmTQp9p1H — (@BealuxRegna) November 8, 2024

Il momento che ha coinvolto Shaila e Lorenzo dietro le tende ha diviso anche il pubblico a casa. C’è chi non ha molto apprezzato questa trovata da parte della coppia e pensa che non stia bene non solo nei confronti degli altri compagni ma anche di chi guarda la diretta.

Molti fan di Lorenzo e Shaila invece pensano che non abbiano fatto niente di male e che ormai sarebbe diventata solo una questione di antipatia nei loro confronti. Come se si voglia criticare entrambi a prescindere dalle loro azioni.

Mentre sul web dunque si discute sul da farsi, anche in Casa la faccenda sembra essere un argomento caldo. Shaila e Lorenzo continuano a dividere e non convincere!