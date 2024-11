Perché Stefano De Martino e Belen Rodriguez non divorziano? Ecco quale sarebbe il motivo dietro a questa scelta…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez perché non divorziano

Il settimanale Nuovo è tornato a parlare di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. E no, non c’è alcun ritorno di fiamma per la coppia. Tranquilli. Semplicemente mentre alcune coppie fanno a gara a chiedere il divorzio e non vedono l’ora di chiudere in via definitiva la relazione, c’è chi come loro pare non abbia alcuna intenzione a mettere un punto definitivo.

Sì, alla separazione ma no al divorzio. Almeno questo stando a quanto ripreso dalla rivista. In questo preciso istante della loro vita pare non abbiano alcuna intenzione di fare questo passo, sebbene non siano più una coppia da tanto tempo.

Ma per quale motivo? Secondo quanto si legge nessuno dei due si sarebbe rifatto una vita amorosa e non hanno dei legami solidi da spingerli a fare questa scelta. Dunque per Stefano De Martino e Belen Rodriguez non ci sarebbe alcuna fretta di mettere nero su bianco la fine del loro matrimonio:

“Separati sì, ma no al divorzio. Entrambi non si sono più rifatti una vita. Belen e Stefano lo sanno, sono fatti per stare insieme, lo dicono anche gli amici. Ci sono però ancora degli ostacoli da superare”, si apprende.

Sempre da quanto si evince, sembrerebbe che Nuovo lasci un piccolo spiraglio a una possibilità di rivederli insieme un giorno, ancora unito. C’è da dire che se dovesse accadere un qualcosa di simile sarebbe clamoroso, ma ora come ora non c’è nulla di vero. Se non che nessuno dei due ha intrapreso una relazione duratura dopo la rottura. Queste sarebbero dunque le motivazioni.

Per esempio Stefano D Martino non ha più avuto una fidanzata ufficiale e Belen Rodriguez per quanto abbia provato a voltare pagina, non è stata molto fortunata. Le relazioni con Elio Lorenzoni e con Edoardo Angelo Galvano non sono andate a buon fine.

Peraltro attualmente entrambi sono concentrati molto sul lavoro. Ci sarà ancora spazio per l’amore?