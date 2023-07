NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Luglio 2023

Nunzia Sansone e Flavio Zerella, ex protagonisti di Temptation Island, in attesa del loro secondo figlio: l’annuncio

Le parole di Nunzia Sansone

Sono passati alcuni anni da quando Nunzia Sansone ha partecipato a Temptation Island, con l’allora fidanzato Arcangelo Bianco, col quale aveva una relazione da ben 13 anni. Dopo la fine della sua storia, Nunzia ha incontrato Flavio Zerella, altro ex protagonista del reality, che aveva partecipato al programma con la ex Roberta Mercurio. Da allora i due si sono innamorati e non si sono più lasciati. Ma non solo. Nel 2021 è nata Dea, prima figlia della coppia, che ha coronato il sogno d’amore dei due ex volti di Temptation.

Poco fa come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Con un dolcissimo video sui social, Nunzia Sansone ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio, e che a breve la famiglia si allargherà. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“L’inaspettato è sempre più bello del previsto. Insieme stiamo percorrendo questo magnifico nuovo viaggio. Le paure, le ansie sono sempre tante ma viverlo insieme a Dea è rassicurante, meraviglioso. La nostra famiglia si allarga e presto saremo in 4. Non è stato facile mantenere il segreto. Avrei voluto raccontarvi dal primo istante. Ma prima di condividerlo con tutte voi volevo avere la certezza che tutto andasse per il verso giusto. All’inizio, quando abbiamo saputo della bellissima notizia, ero un po’ preoccupata della reazione di Dea, mi sentivo come se l’avessi tradita. Ma poi col passare dei giorni ho capito che mentre cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto sulla vita, i nostri figli ci insegnano davvero che cosa sia la vita. Non esiste il primo e il secondo figlio, esistono i figli. Mamma, papà e Dea ti aspettano piccolo grande amore nostro”.

Non resta dunque che fare tanti auguri a Nunzia Sansone e a Flavio Zerella, che tra qualche mese daranno alla luce il loro secondo figlio.