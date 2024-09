Sono trascorsi pochissimi giorni dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello, tuttavia pare che siano già iniziate le strategie all’interno della casa. Ieri sera infatti alcuni concorrenti sono stati beccati mentre si accordavano sulle nomination.

Iniziano le strategie al Grande Fratello

Da pochi giorni su Canale 5 è partita la nuova edizione del Grande Fratello, che sta già appassionando tutto il pubblico. Nel corso delle prime due puntate del reality show, che anche quest’anno vede la conduzione di Alfonso Signorini, i concorrenti hanno varcato la porta rossa, dando ufficialmente il via al loro percorso. Solo ieri sera, in occasione della seconda diretta, ad arrivare in casa sono stati altri 6 inquilini e di certo nei prossimi giorni ne vedremo di belle.

In queste ore nel mentre all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia sono nate le prime amicizie e le prime antipatie e nei mesi a venire non mancheranno le emozioni. Ieri come se non bastasse ci sono state anche le prime vere nomination di questa edizione e si è così entrati nel vivo del gioco.

Pare infatti che siano iniziate le strategie al Grande Fratello, come dimostra un video che in queste ore sta facendo il giro del web. Alcuni concorrenti infatti sono stati beccati mentre si accordavano sulle nomination e ovviamente l’accaduto non è sfuggito agli occhi attentissimi dei fan della trasmissione.

Sembrerebbe dunque che il GF adesso sia ufficialmente iniziato. Il televoto tuttavia non sarà eliminatorio e nel corso della prossima puntata, in onda su Canale 5 lunedì 23 settembre, nessun inquilino lascerà la casa. Il pubblico è infatti chiamato a votare il proprio concorrente preferito, che come al solito sarà immune dalla prossime nomination. Ma cosa accadrà e chi la spunterà? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la diretta a lunedì, come sempre alle 21.30.