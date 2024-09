Scatta la censura al Grande Fratello in pieno pomeriggio! Due concorrenti, vale a dire Javier e Tommaso, si sono lasciati andare a discorsi non sicuramente in linea con la fascia di messa in onda. Per tale motivo la regia è corsa ai ripari!

Grande Fratello, censura su Javier e Tommaso

Torna la diretta h24 al Grande Fratello e quindi abbiamo la possibilità di seguire i concorrenti per tutto il corso della giornata (notte e diretta in prime time compresa). Momento in cui non mancano discorsi tra i più disparati, in cui i concorrenti si lasciano andare a discorsi… persino piccanti!

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, alcuni concorrenti si accordano sulle nomination

Stavolta però pare non sia servito attendere degli orari serali, dato che in pieno pomeriggio due gieffini si sono fatti censurare dal Grande Fratello. Alcuni di loro si sono messi insieme a chiacchierare in giardino, mentre alcuni di loro sono finiti a parlare di questioni fraintendibili.

Javier Martinez, per esempio, mentre confabulava con Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Jessica Morlacchi, ha dichiarato che spesso gli uomini mangiano l’ananas e ne bevono il succo per dei motivi precisi:

“Voi donne lo sapete per cosa prendiamo l’ananas noi uomini. Si noi maschi spesso prendiamo l’ananas. Non fate finta di non sapere perché lo facciamo“, ha detto malizioso il protagonista del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: Luca Giglioli fa una rivelazione sul suo ingresso al GF e scatta la censura dalla regia (VIDEO)

Inizialmente Eleonora e Ilaria sono rimaste un po’ spiazzate e hanno detto di non essere a conoscenza di questa particolarità. Diverso invece per Yulia che ha ammesso: “Io forse lo so, perché addolcisce“. A non tirarsi indietro dal raccontare anche Tommaso Franchi, che ha incalzato: “Sì esatto serve per addolcire il ...”.

Dopo queste parole la regia ha staccato immediatamente, prima che il ragazzo senese potesse proseguire la frase, visto l’orario e la fascia protetta.

Ed ecco un altro video della conversazione censurata al Grande Fratello.…

In seguito la regia del Grande Fratello ha ripristinato l’audio della Casa e a Jessica è scappato di dire, con la sua solita ironia: “Mó a casa di Javier ce saranno tutti i succhi all’ananas“. Si è sentita poi un’altra voce di sottofondo che ha aggiunto ancora: “Sì ok, ma resta il sapore di …“.

Nuovamente gli autori del Grande Fratello si sono prodigati a censurare e cambiare inquadratura, dove si vedeva Luca Calvani dormire. Dopo la confidenza hot di Luca Giglioli, anche Javier Martinez e Tommaso Franchi non si sono tirati indietro dal raccontare un qualcosa di così personale.