Arrivano le prime nomination dell’edizione 2024 del Grande Fratello. E così vediamo chi è finito al televoto nella puntata andata in onda il 19 settembre e cosa accadrà quindi dopo questa nomination.

Le nomination del Grande Fratello del 19 settembre

Seconda puntata del Grande Fratello questa sera, giovedì 19 settembre, e sono arrivate le prime nomination dell’edizione 2024. Ovviamente non sono finiti in nomination i nuovi ingressi di questa sera.

Aggiungiamo che le nomination sono state fatte tutte in maniera segreta. Ma, e solo il pubblico lo sa, chi finisce in nomination andrà a un televoto che servirà a decretare i due immuni per la prossima votazione. A tal proposito, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi non hanno potuto dare le loro immunità.

Vediamo quindi chi ha nominato chi in questa seconda puntata del Grande Fratello 2024:

Shaila ha nominato le Non è la Rai

ha nominato le Luca Calvani ha nominato Giglio

ha nominato Non è la Rai hanno nominato Yulia

hanno nominato Javier ha nominato Lorenzo

ha nominato Clarissa ha nominato Yulia

ha nominato Tommaso ha nominato Yulia

ha nominato Ila ha nominato Tommaso

ha nominato Enzo Paolo ha nominato Ila

ha nominato Yulia ha nominato Jessica

ha nominato Lorenzo ha nominato Tommaso

ha nominato Giglio ha nominato Luca

ha nominato Jessica ha nominato Yulia

E così i nominati della puntata del 19 settembre del Grande Fratello sono Yulia, Tommaso, Giglio, Ila, Jessica, Lorenzo, Luca e Non è la Rai. Il televoto è stato aperto ma il pubblico è chiamato a scegliere chi rendere immune.