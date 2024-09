Ieri sera a entrare momentaneamente nella casa del Grande Fratello è stata Loredana Lecciso, che è corsa ad abbracciare Clarissa Burt, con la quale aveva fatto L’Isola dei Famosi. L’attrice però non ha riconosciuto la showgirl.

Clarissa Burt non riconosce Loredana Lecciso

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello e come al solito non sono mancate le emozioni. Nel corso della nuova diretta infatti a varcare la porta rossa sono stati ben 6 nuovi concorrenti, che vanno ad arricchire il cast di questa edizione. A dare il via al suo percorso è stata anche Amanda Lecciso, che è stata accompagnata da un’ospite d’eccezione: sua sorella Loredana. Proprio la celebre showgirl infatti è entrata momentaneamente in casa per conoscere il gruppo. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web.

Come ben sappiamo, quest’anno a partecipare al Grande Fratello è anche Clarissa Burt, che Loredana conosce molto bene. Nel lontano 2010 infatti le due hanno partecipato come concorrenti a L’Isola dei Famosi, condividendo dunque l’esperienza all’interno del reality show.

Ieri sera così, dopo aver varcato la porta rossa del Grande Fratello, Loredana Lecciso è corsa ad abbracciare Clarissa Burt, felice di ritrovarla a distanza di anni. L’attrice americana però non ha subito riconosciuto la showgirl, che a quel punto ha semplicemente affermato col labiale: “L’Isola”, per ricordare alla gieffina dove si fossero già incontrate.

Ovviamente il momento ha fatto sorridere il web, tuttavia la piccola gaffe di Clarissa è più che comprensibile. Sono infatti trascorsi ben 14 anni dalla partecipazione a L’Isola dei Famosi e come qualcuno ricorderà le due hanno trascorso solo una manciata di giorni insieme. La Burt tuttavia ha poi riconosciuto la Lecciso e le sue si sono così ritrovate dopo diversi anni.