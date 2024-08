Proseguono le indiscrezioni sul cast della prossima edizione del Grande Fratello e solo nelle ultime ore si è mormorato che un attore di Mare Fuori avrebbe rinunciato a varcare la porta rossa all’ultimo momento.

Un attore di Mare Fuori dice no al Grande Fratello

Manca all’incirca un mese e mezzo alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello e ormai i motori del reality show si stanno scaldando. Proprio in queste settimane infatti gli autori, insieme ad Alfonso Signorini, stanno scegliendo il cast di concorrenti che a settembre varcherà la porta rossa. Anche quest’anno in casa troveremo non solo personaggi Vip, ma anche persone comuni estranee al mondo dello spettacolo, i cosiddetti Nip. Attualmente sono ancora in corso i casting per gli aspiranti gieffini e di certo anche quest’anno ne vedremo di belle.

Da mesi intanto in rete non mancano le indiscrezioni circa il prossimo cast e se ne sono dette di ogni sui possibili protagonisti del reality show. Attualmente però da parte della produzione non è giunta ancora alcuna conferma e solo nelle settimane a venire avremo le prime informazioni ufficiali. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore sui social si è fatto largo un nuovo pettegolezzo.

Stando a quanto rivelano Deianira Marzano e Amedeo Venza, sembrerebbe che un celebre attore di Mare Fuori all’ultimo momento abbia rifiutato il Grande Fratello. Di chi parliamo? Nientemeno che di Antonio Orefice. Secondo i due esperti di gossip, il celebre volto di Totò avrebbe detto di no al reality show in vista di un musical che andrà in scena nei mesi a venire. A causa degli impegni lavorativi dunque l’attore sarebbe stato costretto a rinunciare alla trasmissione.

I fan intanto attendono con ansia di scoprire chi quest’anno varcherà la porta rossa e senza dubbio anche stavolta le aspettative non verranno deluse.