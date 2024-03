Blackout in diretta al Grande Fratello, la Casa rimane totalmente al buio

NEWS

Debora Parigi | 14 Marzo 2024

Grande Fratello

Piccolo problema tecnico durante la diretta di questa sera del Grande Fratello, infatti tutta la Casa è rimasta improvvisamente al buio. Un blackout, quindi, che ha costretto il conduttore a proseguire la puntata facendo andare i concorrenti in giardino.

Il Grande Fratello al buio, blackout nella Casa

Dopo nemmeno un’ora dall’inizio della puntata del Grande Fratello di stasera, giovedì 14 marzo, la Casa del reality ha avuto un piccolo problema tecnico. Stava andando in onda una clip su Greta e Sergio che sono diventati una coppia dopo tanto tempo che si stuzzicavano e avevano un feelin. Ma quando è finita la clip Alfonso Signorini ha detto che c’era un problema con il collegamento. Cosa è successo?

In pratica la Casa del GF è finita totalmente al buio. C’è stato un blackout e quindi i concorrenti sono rimasti senza luce. Per questo motivo, per poter andare avanti con la puntata, il conduttore ha chiamato tutti gli inquilini in giardino. E ha anche scherzato dicendo che non era stata pagata la bolletta.

Successivamente, però, si doveva continuare con la puntata, cioè la sorpresa per Greta che ha incontrato la mamma. Quindi tutti i concorrenti (tranne lei) sono stati rimandati in Casa, ovviamente al buio.

Tra l’altro è anche passato un messaggio in sovraimpressione in cui c’era scritto per un problema tecnico la Casa era parzialmente al buio. Infatti anche la diretta sul sito e su Mediaset Extra è momentaneamente interrotta. Va in onda solo quello che stiamo vedendo su Canale 5, quindi tutte le regie sono bloccate. Durante la pubblicità i concorrenti vegono fatti andare in giardino e la regia trasmette proprio solo questa zona della Casa.

Non sappiamo se il problema sarà risolto entro tutta la serata, speriamo ovviamente di sì. O comunque speriamo che i concorrenti non restino al buio anche dopo la fine della puntata del Grande Fratello. Anche perché non sappiamo se anche il confessionale è momentaneamente al buio. E questo sarebbe un problema per le nomination segrete. Signorini ha detto che è saltata la centralina in tutta Cinecittà, quindi è tutto al buio. L’unica a salvarsi è stata appunto quella del giardino.