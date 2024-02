Sossio Aruta parla per la prima volta della fine della storia con Ursula Bennardo: “Momento tristissimo”

NEWS

Debora Parigi | 17 Febbraio 2024

Temptation Island Uomini e donne

Dopo l’annuncio della rottura da parte di Ursula Bennardo, oggi Sossio Aruta ha rotto il silenzio sui social riguardo la fine della relazione. L’ex cavaliere di Uomini e donne ha raccontato il momento triste e complicato che sta vivendo spiegando anche perché, pare, non ci sia più niente da fare per recuperare il rapporto.

Le parole di Sossio Aruta dopo la rottura da Ursula Bennardo

È di un paio di settimane fa la notizia della fine della relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’annuncio era stato dato proprio dall’ex dama di Uomini e donne con un post nelle storie di Instagram. Ursula aveva infatti scritto:

“Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba, cosi preferisco scrivere. È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio. Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità”.

Ora ha parlato anche Sossio Aruta, anche lui attraverso le storie di Instagram. Nelle sue parole si legge la tristezza e il brutto momento che sta vivendo. Ma non solo, da quello che scrive si capisce che il motivo è l’incopatibilità caratteriale che però lui sembra non riuscire a comprendere, poiché per amore e famiglia certe cose si risolvono. Sossio ha infatti scritto:

“E’ un momento tristissimo della mia vita. Mai avrei voluto questo distacco. E mai mi sarei allontanato da mia figlia. Ero e sono per la famiglia e per l’amore eterno. Un’incompatibilità caratteriale! Fedeltà e amore mai in discussione! Il mio silenzio è solo frutto di dolore e di sofferenza per un ennesimo fallimento EVITABILE…! Sbagliare è umano, litigare e mancarsi di rispetto può capitare ma saper chiedere scusa e perdonarsi a vicenda e fare pace è SINONIMO DI AMORE. Questione caratteriale e tutto finisce. È tutto così triste! E mia figlia non lo merita! La mia risposta ai tantissimi SMS. Perché…?”.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si erano conosciuti a Uomini e donne nel 2018. Usciti insieme dal programma, hanno poi partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Superato anche quel programma che aveva portato a qualche problema, nel 2019 sono diventati genitori di Bianca. La loro relazione ha avuto alti e bassi, con già una rottura poi risolta. Ma questa pare essere definitiva.