Nella puntata del Grande Fratello in onda il 17 febbraio scopriamo un nuovo eliminato tra i concorrenti nella Casa. Chi è quindi che deve interrompere il suo percorso nel reality? Andiamo a vedere tutti i risultati con le percentuali.

L’eliminato del Grande Fratello del 17 febbraio

Anche con Sanremo il Grande Fratello è andato in onda giovedì scorso (non registrando ovviamente grandi ascolti). E ci sono state come sempre delle nomination che hanno portato oggi ad avere il risultato del televoto che è eliminatorio. Niente preferito che si salva o nuovo finalista. Qualcuno vede la sua avventura terminare.

Ecco quindi che in nomination sono finiti ben sei concorrenti. Si tratta di Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila. Chi di loro è uscito? E come sono tate le percentuali di preferenza? Ricordiamo che il pubblico è stato chiamato a segliere chi salvare, quindi il meno votato è l’eliminato.

Dopo lo stop al televoto, sono arrivati i primi risultati. Con i sei concorrenti del Grande Fratello spalle al led, Alfonso Signorini ha annunciato i primi verdetti. E così il primo concorrente che si è salvato è Chiara. Poi si è salvata anche Amanda.

Verso la fine della puntata, siamo arrivati al verdetto definitivo. Ecco che quindi si è salvata Shaila e poi anche Giglio. A questo punto sono rimasti Iago e Alfonso e sono stati divisi: il primo in mistery e il secondo in superled. A questo punto è arrivato il verdetto. L’eliminato della puntata del 17 febbraio del Grande Fratello è Alfonso.

Queste le percentuali di preferenza dopo il televoto del pubblico: Shaila 22,42%, Iago 18,75, Chiara 18,43, Amanda 15,70%, Giglio 14,75% e Alfonso 9,95%.