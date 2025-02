Questa sera ad arrivare nella casa del Grande Fratello è stata Anna Pettinelli. La prof di Amici di Maria De Filippi ha così fatto una bellissima sorpresa all’amica Stefania Orlando e non ha risparmiato Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

Anna Pettinelli è una furia al GF

Grandi emozioni questa sera per Stefania Orlando. Ad arrivare nella casa del Grande Fratello è stata infatti Anna Pettinelli, che ha fatto una bellissima sorpresa alla sua amica. Chi ha seguito il reality show in questa settimana, ha visto che la conduttrice non ha vissuto giorni semplici. Una volta faccia a faccia con Stefania, la prof di Amici di Maria De Filippi ha affermato: “Mi manchi. Mi fai fare le due di notte per guardare te. Ti guardo, vedo la tristezza nei tuoi occhi. Sei stupenda, è tutto apposto e tutto perfetto ma non voglio vedere questa malinconia nei tuoi occhi. Non ci sono motivi. Quello che è successo è successo”.

Questa amicizia tra Stefania e Anna 🥹❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/sYe7Ew4R68 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 17, 2025

Ma non è finita qui. Poco dopo Anna ha voluto incontrare Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, che in questi giorni si sono duramente scontrati con la Orlando. A quel punto la Pettinelli ha asfaltato i due gieffini, dichiarando: “Il signor e la signora arroganza. Io sono l’amica vecchia di Stefania. Ho 10 anni in più a Stefania e ho tutta la licenza di divertirmi, come tutte le donne over 50. Quando uscirete vi faranno neri. L’Italia non è scema. Vi siete comportati malissimo con lei. Chiara, se ci fossi stata io al suo posto non sai come ti avrei fatta”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, chi sono i nominati della puntata del 17 gennaio

A quel punto sia Alfonso che Chiara hanno provato a replicare ad Anna Pettinelli invano. A intervenire così è stata Beatrice Luzzi, che lanciando una stoccata alla prof di Amici ha affermato: “Volevo consolare Alfonso: è impossibile prendere la parola con Anna. Non è un buon esempio quello che ti danno”.

La Pettinelli nel mentre si è goduta la reunion con Stefania poco dopo ha lasciato la casa.