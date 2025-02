Frase poco carina e anche minaccioso di Alfonso al Grande Fratello nei confronti di Mariavittoria. Sulla questione è intervenuto anche Signorini che ha fatto una tirata di orecchie al concorrente del reality. Ma non finisce qui, perché poi il gieffino ha svelato un segreto tra lui e la coinquilina che ha fatto arrabbiare Tommaso. Ecco tutto quello che è successo.

La minaccia di Alfonso a Mariavittoria al Grande Fratello e l’intervento di Signorini

Acceso botta e risposta al Grande Fratello tra Alfonso e Mariavittoria. Tutto è partito da alcune frasi dette nei giorni scorsi che non sono piaciute nemmeno al pubblico. E infatti anche lo stesso Signorini stasera, in diretta, è intervenuto e ha fatto una ramanzina all’ex protagonsta di Temptation Island.

In pratica tutto è partito dall’avvicinamento di Mariavittoria ad Amanda che ad esempio Lorenzo considera falso. Poi, sempre durante la cena di San Valentino, c’è stata una discussione tra lei e Chiara e qui Alfonso si è intromesso mettendo bocca su tutto. Questo ha fatto innervosire ancora di più Mariavittoria che trova il coinquilino incattivito da un po’ di tempo a questa parte.

LEGGI ANCHE: Facchinetti attacca i giornalisti di Sanremo e lancia un’accusa

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, durante un fuori onda, i due hanno avuto un battibecco molto forte. E si sente Alfonso dire a Mariavittoria: “Ti hosgamato prima del tugurio, lo sai”. E poi ha aggiunto: “Non mi fare parlare… Ti faccio saltare”. E proprio questo discorso è venuto fuori nel litigio durante la cena di San Valentino.

LEGGI ANCHE: Anna Pettinelli arriva al GF e asfalta Alfonso e Chiara

Ma è stata la frase pronunciata da lui che ha fatto molto discutere sul web e muovere critiche nei suoi confronti. Così il conduttore del reality non ha potuto fare finta di nulla e ha fatto una bella ramanzina all’ex volto di Temptation Island. Ha citato la frase del farla saltare e ha detto: “Diciamo dei termini molto intimidatori. Come nascono questi termini?”. Alfonso ha specificato che intendeva che le “faceva saltare la copertura”. Ma Signorini ha comunque criticato il concorrenti: “Ok, però è una bruttissima espressione. Mi ricorda un po’ la camorra degli anni ’50. Ogni riferimento è ovviamente casuale, per carità”.

Ma cosa non ha voluto dire Alfonso riguardo qualcosa su Mariavittoria? Poco dopo lui ha deciso di parlare, su richiesta di lei. Non avrebbe voluto per rispetto della relazione che lei oggi ha con Tommaso. In pratica, secondo quanto detto da Alfonso, a dicembre Mariavittoria avrebbe chiesto ad Alfonso di aspettare perché avrebbe lasciato Tommaso. Lei ha spiegato che semplicemente intendeva recuperare il rapporto di amicizia con Alfonso. Tommaso però non l’ha presa bene e ha sbottato. Siamo sicuri che la discussione andrà avanti tutta la notte.