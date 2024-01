Sara Ricci ha recitato un copione al GF? L’attrice ammette: “Ho finto di litigare”

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Gennaio 2024

Grande Fratello

Con alcune risposte sui social, Sara Ricci ha raccontato di aver recitato un copione mentre era nella Casa del Grande Fratello: “Ho finto di litigare, non ero me stessa”

Sara Ricci ha recitato al GF?

L’esperienza di Sara Ricci nella Casa del Grande Fratello è durata appena 4 settimane, quando il pubblico ha deciso di eliminarla al televoto. La sua presenza in Casa ha fatto molto discutere a causa delle liti nate con Beatrice Luzzi per svariati motivi.

Lei in più occasioni ne ha parlato pubblicamente, dichiarando (in parte) di aver interpretato un personaggio. La questione è tornata a galla in queste ore anche su Instagram, quando dopo l’ultimo post pubblicato da Sara Ricci, in tanti si sono riversati per porgerle domande o dire il proprio pensiero.

Tra gli utenti leggiamo una persona che le ha fatto i complimenti, la trova una donna interessante e fin dai tempi di Vivere (quando Sara Ricci interpretava il personaggio di Adriana Gherardi) ha detto di reputarsi fan. Peccato però che al GF non abbia gradito molto i suoi atteggiamenti. La persona in questione si è detta molto delusa.

A tale messaggio Sara Ricci ha risposto con un secco: “Ho semplicemente recitato”.

Le risposte di Sara Ricci su Instagram

Qualcun altro ha poi fatto riferimento al rapporto che Sara Ricci aveva nella Casa con Massimiliano Varrese. In lui aveva trovato un complice con cui supportarsi nelle varie discussioni con Beatrice Luzzi. Qualche fan le ha scritto quindi: “Tu sei come Massimiliano. Voi ve la cantante e voi ve la suonate”. Forse non collegando il nome al suo ex compagno d’avventura o forse per scherzare, Sara ha risposto con un “Chi è Massimiliano?”.

Sara su Instagram

Ma non è finita qui. Perché ci sono state altre risposte date da Sara Ricci che non sono passate inosservate agli utenti del web. “Come ci si sente avvolti dal supremo?”; ha domandato qualcuno. L’attrice senza troppi giri di parole ha replicato a sua volta “…e manipolati come fuori….”. Sempre la stessa persona ha anche aggiunto che ha desiderato la sua uscita dalla Casa del GF perché quella dimensione non la trovava affine a lei: “Rischiava di instupidirti”. A questa osservazione personale, la Ricci ha detto: “Non ero me stessa né quando ero zen né quando ho finto di litigare”.

Tutte queste esternazioni stanno facendo il giro dei social e ora gli utenti si domandano il perché Sara Ricci abbia deciso di “recitare” una parte anziché mostrare la sua vera essenza nel gioco.