Nicolò Figini | 13 Settembre 2023

Grande Fratello

I concorrente del Grande Fratello si sono messi a parlare delle regole sull’orario per andare a dormire e per alzarsi la mattina

Le regole al Grande Fratello

Questa edizione del Grande Fratello è totalmente diversa dalle precedenti. Un po’ perché per la prima volta troviamo all’interno della casa personaggi famosi e persone comuni che devono interagire tra loro.

Ma anche perché le regole sono decisamente cambiate rispetto a quella Vip andata in onda lo scorso anno. Da tempo circolavano rumor secondo i quali Pier Silvio Berlusconi avrebbe modificato la linea editoriale del reality e così è stato.

A quanto pare, infatti, non son più ammessi comportamenti esagerati o parolacce. Le prove arriverebbe da due video. Nel primo il protagonista è il calzolaio Lorenzo che manda “a quel paese” Anita e viene spedito in confessionale per un rimprovero. In seguito Rosy ha ammonito Massimiliano nel momento in cui l’attore ha ricreato una scena del film “Scream“: “Non so se si può, magari viene interpretato male“.

Ecco perché non sorprende che le regole siano state imposte anche sull’orario per andare a dormire e su quello del risveglio. Ne hanno parlato proprio i concorrenti del Grande Fratello in queste ultime ore. Come vediamo dal video, infatti, si sente: “Dobbiamo andare a dormire tra l’una e mezza e le due. Ci svegliano alle 9:30“.

Poi viene aggiunto che tutti loro hanno 10 minuti per alzarsi dal letto, poi devono prepararsi ed è vietato rimanere in pigiama. Se da una parte qualcuno sul web ha gradito tali cambiamenti, altri ancora li hanno criticati ritenendoli troppo severi. Paragonando il tutto al reality di Rai 2 “Il Collegio“. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.