NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Settembre 2023

Grande Fratello

Ecco chi sono i conduttori il Grande Fratello Party

Finalmente ci siamo. Tra soli pochissimi giorni su Canale 5 parte la nuova edizione del Grande Fratello, e tanta è l’attesa del pubblico di scoprire quello che accadrà. Come è noto alla conduzione del reality show ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, che verrà affiancato da Cesara Buonamici, prima grande novità di quest’anno. Nel mentre qualche ora fa sono stati annunciati i primi sei concorrenti che lunedì sera varcheranno la porta rossa, e di certo ne vedremo di belle. Per questa edizione del programma infatti i Vip e i Nip abiteranno insieme l’appartamento di Cinecittà, e senza dubbio non mancheranno le emozioni.

Nel mentre con il ritorno del reality show, su Mediaset Infinity torna anche la nuova edizione del GF Party, attesissima da tutti i fan. Anche quest’anno ci sarà un cambio di conduzione, e dopo l’addio di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge a prendere in mano le redini della trasmissione saranno due amatissimi volti del mondo dello spettacolo.

Ma chi sono dunque i nuovi conduttori del GF Party? Ad annunciarli poco fa sono stati i canali ufficiali del Grande Fratello. A presentare il programma online saranno nientemeno che Annie Mazzola e Andrea Dianetti. La speaker radiofonica e l’attore sono pronti a seguire da vicino tutto quello che accadrà all’interno della casa più spiata d’Italia, e puntata dopo puntata, insieme a tanti ospiti, commenteranno tutte le dinamiche tra i concorrenti.

Facciamo dunque un enorme in bocca al lupo ad Annie Mazzola e ad Andrea Dianetti, che quest’anno saranno i conduttori del GF Party. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la prima puntata del reality show, fissata a lunedì 11 settembre, naturalmente su Canale 5 alle 21.45. Cosa accadrà quest’anno e quali emozioni ci regaleranno i nuovi concorrenti? Non resta che attendere per scoprirlo.