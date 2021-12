Chi è Riccardo Nicoletti? Età, biografia e Instagram

Tutte le informazioni su Riccardo Nicoletti, il fidanzato di Francesca Ferragni, dalla biografia, al lavoro, alla vita privata fino a come seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Riccardo Nicoletti

Nome e cognome: Riccardo Nicoletti

Nome d’arte: Riku

Data di nascita: 17 settembre 1981

Luogo di nascita: Cemona

Età: 40 anni

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: informazione non disppnibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: musicista e responsabile organizzativo in una società elettrica

Fidanzata: Francesca Feragni

Famiglia: è cognato di Chiara e Valentina Ferragni, Fedez e Luca Vezil

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @riku_usm

Riccardo Nicoletti età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Riccardo Nicoletti conosciuto anche come Riku USM, legato alla famiglia Ferragni, che lavoro fa e le origini. Nato a Cremona, la sua data di nascita esatta, e quindi il giorno del suo compleanno, è il 17 settembre 1981. Ha quindi 40 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine.

Non abbiamo invece nessuna informazione circa la sua altezza e il suo peso. Possiamo però dirvi che ha alcuni tatuaggi sul suo corpo. Tra questi ne notiamo uno raffigurante un cuore e un altro raffigurante un cavallo.

Come si nota, non ci sono moltissime informazioni riguardo la sua biografia, non è infatti un tipo che parla molto di sé. Sappiamo comunque che si è diplomato come tecnico dei sistemi energetici presso l’Istituto Ala Ponzone Cimino di Cremona.

Vita privata

Parliamo un po’ della vita privata e sentimentale di Riccardo Nicoletti. Dal 2009 è legato a Francesca Ferragni, sorella maggiore di Chiara e Valentina. I due si sono conosciuti a Cremona e la loro storia è diventata importante quasi subito. A tal proposito sono andati presto a convivere proprio a Cremona. Riccardo e Francesca sono molto innamorati e spesso postano foto di coppia sui social.

Per quanto riguarda altre storie passate del musicista, non abbiamo informazioni a riguardo.

Riccardo ha un cane che adora che si chiama Gabri. Altre sue passioni sono i viaggi e i libri. Inoltre adora fare surf. Il suo tempo libero lo passa suonando e anche son i suoi amici.

Ha un ottimo rapporto con i cognati Luca Vezil e Fedez e ovviamente con le sorelle della fidanzata. Proprio durante le reunion di famiglia, ama giocare con i nipotini Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez.

Dove seguire Riccardo Nicoletti: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Riccardo Nicoletti, il fidanzato di Francesca Ferragni, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi consigliamo il suo profilo Instagram.

L’account porta il suo nome d’arte, Riku USM, ed è pieno di foto riguardanti le sue passioni e la musica. Non mancano i momenti con il suo cane a cui è legatissimo.

Ci sono tantissimi scatti con la famiglia, con i cognati e soprattutto con la fidanzata. Con lei adora viaggiare ed infatti ci sono moltissime foto dei loro viaggi insieme.

Carriera

Parlando del suo lavoro, Riccardo Nicoletti ha svolto diverse mansioni nella sua vita e oggi lavora nella società LPS Electromics come responsabile organizzativo.

Inoltre è musicista, nonché chitarrista di due rock band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. Infatti è conosciuto con il nome d’arte Riku.

Riccardo Nicoletti in The Ferragnez

Riccardo Nicoletti partecipa a The Ferragnez – La serie, il programma dedicato alla famiglia Ferragni che ha come protagonisti assoluti Chiara Ferragni e Fedez insieme ai loro figli Leone e Vittoria.

Oltre a Riccardo, troviamo la fidanzata Francesca Ferragni, i cognati Valentina Ferragni e Luca Vezil e la madre delle sorelle Ferragni, cioè Marina Di Guardo.

Va in onda su Amazon Prime Video dal 9 dicembre 2021.

