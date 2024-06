Grande Fratello, Paola Barale sarebbe stata contattata (di nuovo) per entrare nel cast – FOTO

Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Giugno 2024

Grande Fratello

Ieri sera si è diffusa un’indiscrezione secondo la quale Paola Barale sarebbe stata contattata per prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello. Ecco che cosa sta succedendo.

Paola Barale al Grande Fratello?

Nonostante l’estate sia alle porte e la stagione televisiva sia un chiusura non si smette di parlare del Grande Fratello. Fervono già i preparativi per la prossima edizione e non si accennano a fermare i rumor sui possibili concorrenti che vedremo all’interno della casa più spiata d’Italia.

Sappiamo che anche questa volta il reality vedrà come partecipanti delle persone comuni, estranee al mondo dello spettacolo, e personaggi più conosciuti. Dopo il successo dell’ultimo GF, infatti, si sta tentando di ripercorrere la stessa identica strada. In questi giorni dunque stanno girando diversi nomi: si vocifera che la produzione abbia preso contatti con Cristiano Iovino ma anche con un ex volto noto di Temptation Island.

Ieri sera invece si è fatta largo una nuova indiscrezione rilasciata da Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram. L’esperta di gossip sostiene che Paola Barale sia stata contatta dal Grande Fratello, ma non specifica per quale posizione. Se il rumor risultasse vero potremmo vederla come concorrente oppure, come già si vociferava la scorsa estate, come opinionista.

L’indiscrezione su Paola Barale al Grande Fratello

All’epoca lei stessa aveva annunciato di avere alcuni progetti all’orizzonte ma, come abbiamo potuto vedere, l’opinionista del GF è stata Cesara Buonamici:

“Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “’Stiamo lavorando per voi…’

Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane e come al solito vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi o le smentite del caso.