Nicolò Figini | 9 Giugno 2024

Nella giornata di ieri Sarah Toscano si è presentata al suo instore a Vigevano, sua città natale. Forse qualcuno si ricorda che nella stessa città abita anche Pinuccia di Uomini e Donne, la quale è stata fotografata all’evento.

Pinuccia all’instore di Sarah Toscano

Sarah Toscano sta girando l’Italia in occasione del suo tour degli instore dopo la vittoria ad Amici 23. La giovane cantante è talmente tanto amata dal pubblico che ha dovuto aggiungere anche delle nuove date per non deludere i suoi fan. Ovviamente non poteva mancare una tappa nella città che l’ha vista crescere: Vigevano.

A chi segue i programmi di Maria De Filippi il nome della località potrebbe suonare famigliare. Se ben vi ricordate, infatti, lo scorso anno a Uomini e Donne era presente Pinuccia, che aveva intrapreso una conoscenza con il Cavaliere Alessandro. La Dama era stata protagonista di vari scontri con Tina Cipollari e, dopo aver lasciato il programma, ha anche rilasciato un suo singolo.

Abitando nella stessa città quindi potrebbe non stupire il fatto che Pinuccia sia andata a vedere Sarah Toscano all’instore. L’ex protagonista di Uomini e Donne si trova seduta in un posto speciale, ovvero oltra la barriera che separa la cantante dai presenti insieme a pochi altri fan. Qui sotto possiamo vedere la foto che ritrae la vincitrice di Amici con il fratello e sullo sfondo l’ex Dama.

Pinuccia di Uomini e Donne all’instore di Sarah Toscano

Anche Pinuccia dunque si dimostra una fan di Sarah Toscano, che nel mentre si gode la gloria successiva anche alla pubblicazione del video di “Sexy Magica“. Il videoclip ha raccolto il consenso generale del pubblico e in pochi giorni ha raggiunto quasi le 170mila visualizzazioni.

Adesso non ci resta aspettare per capire quali altri passi farà Sarah nella sua carriera. Noi rimarremo in trepidante attesa pronti ad aggiornarvi.