Dopo il passaggio degli aerei indirizzati a Shaila, Lorenzo e Javier, Enzo Paolo si è lasciato andare ad un commento ficcante sull’atteggiamento della ballerina.

Enzo Paolo sottolinea l’ambiguo atteggiamento di Shaila

Questa mattina la casa del Grande Fratello è stata animata dal passaggio dei primi aerei di questa edizione. Com’era prevedibile, a ricevere i messaggi da parte dei fan sono state due coppie: Shaila e Lorenzo e Shaila e Javier.

Solo oggi ciascuna ship si è aggiudicata ben due aerei. L’evento ha ovviamente coinvolto l’intera casa. I coinquilini si sono infatti riversati tutti in giardino per assistere al momento.

In queste prime settimane le dinamiche tra Shaila e Lorenzo e tra Shaila e Javier hanno tenuto piuttosto banco. I tre concorrenti sono senza dubbio risultati tra i più protagonisti per il momento.

Negli ultimi giorni, però, sia Javier che Lorenzo hanno deciso di prendere un po’ le distanze dalla ballerina, notando sempre di più una certa ambiguità nei suoi atteggiamenti.

A quanto pare, non sono stati gli unici. Dopo aver assistito alle reazioni dell’ex velina a tutti e quattro gli aerei, anche Enzo Paolo Turchi si è lasciato andare ad un commento su quanto osservato.

In cucina, in cui era in piena attività la preparazione del pranzo da parte di Carmen, Pamela e Luca, la Russo ha citato le parole dell’ultimo messaggio indirizzato agli Shaviers, che era appena passato e Enzo ha sottolineato:

“A ogni aereo cambia versione.“

Enzo, che sembra più distaccato dalle dinamiche della casa per il momento, ha raggiunto la medesima conclusione di altre persone direttamente coinvolte nella faccenda. Nella notte, infatti, sia Lorenzo che Javier hanno dichiarato di sapere ormai che in realtà a Shaila non piace nessuno dei due.