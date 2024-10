I cieli sopra la casa del Grande Fratello si sono popolati dei primi aerei dell’edizione e i destinatari sono stati prima Shaila e Lorenzo, poi Shaila e Javier.

I primi aerei della nuova edizione di Grande Fratello, tutti per Shaila

Era solo questione di tempo. Nella tarda mattinata di oggi hanno volato sopra la casa del Grande Fratello i primi aerei di questa nuova edizione del reality.

A differenza dello scorso anno, il cui primo messaggio a solcare i cieli era stato per un concorrente singolo, nella fattispecie Beatrice Luzzi, questa volta le danze si sono aperte con due aerei destinati a due ship con un denominatore comune: Shaila.

Nei giorni scorsi avevamo riportato che era stata già organizzata una raccolta fondi per far volare un aereo Shailenzo, quindi per la ballerina e Lorenzo. Nel frattempo i fan sono riusciti a predisporne un secondo e stamattina sono passati entrambi.

S&L 2 anime non si perdono #Shailenzo

Questo il primo striscione per i due concorrenti, tra i più chiacchierati di queste prime settimane di programma. Shaila e Lorenzo si sono dimostrati entusiasti per l’affetto da parte del pubblico e si sono anche detto concordi con il messaggio.

Di lì a poco, però, è passato un secondo aereo questa volta indirizzato a Shaila e Javier, altra coppia su cui si è concentrata parecchio l’attenzione sia del Grande Fratello che del pubblico. La scritta, in spagnolo, recita:

Porotos a fuego lento #Shaviers

Ovvero fagioli a fuoco lento, ad indicare uno sviluppo lento di una relazione tra i due, di un possibile sentimento. Vedendo l’aereo, dopo essersi fatta una risata con Javier, ha dichiarato esaltata:

“Ci sono due fazioni!“

Mentre negli ultimi giorni il pallavolista ha cercato di prendere le distanze dall’ex velina, quest’ultima sembra aver ritrovato una certa attrazione nei suoi confronti.

E secondo voi è finita qui? Assolutamente no. Dopo questi primi due aerei, ne sono passati altri due, nuovamente uno per gli Shailenzo e l’altro per gli Shaviers.

L&S – paure + cuore #Shailenzo

Si è trattato di un altro bel momento per Shaila e Lorenzo, che hanno continuato a ringraziare i fan, senza però interpretare quei messaggi come romantici. Per concludere in bellezza, infine, la ballerina ha ricevuto l’ultimo aereo della giornata (per il momento), in coppia con Javier.

Ancorati dal destino #Shaviers

Tutti e tre hanno avuto reazioni piuttosto simili ai vari messaggi, apprezzandoli, ma prendendo il tutto con leggerezza, senza darvi troppo peso.