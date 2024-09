Manuela Inzillo è una concorrente di Bake Off Italia 12. Tutte le news

Il cooking show ha inizio il 6 settembre 2024 e dopo due puntate dedicate alle selezioni sono stati scelti i concorrenti ufficiali dell’edizione. Tra questi anche Manuela Inzillo, che si aggiudica un posto sotto il tendone di Bake Off Italia 12. Ecco tutto quello che sappiamo sull’età, la vita privata e il profilo Instagram.

Chi è Manuela Inzillo

Nome e Cognome: Manuela Inzillo

Data di nascita: 1969

Luogo di nascita: Roma

Età: 55 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: insegnante di matematica

Marito: Manuela ha un marito che si chiama Bruno

Figli: Manuela ha due figlie

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @manuela_bakeoff12

Manuela Inzillo età e biografia

Forse molti di voi si chiederanno chi è Manuela Inzillo. La concorrente di Bake Off Italia 2024 nasce e cresce a Roma nel 1969, quindi la sua data di nascita completa non la conosciamo, così come la sua altezza o il suo peso. Quanti anni ha? Sappiamo che oggi ha un’età di 55 anni.

Non abbiamo informazioni sui genitori, quindi non possiamo parlare della madre e del padre oppure di eventuali fratelli e sorelle. Per quanto riguarda gli studi sappiamo che ha una laurea perché il suo lavoro è quello di insegnante di matematica.

Non le piace annoiarsi e cerca sempre qualcosa di nuovo da fare: palestra, corsi di salsa, canto, lavoro a maglia e scacchi. Per la sua passione per i dolci ha il soprannome di “Miss Meringa“:

“Mi è capitato di convincere persone che odiavano la meringa a mangiare meringhe sempre. Non mi spaventa essere giudicata, accetto le critiche”.

Continuiamo con la vita privata di Manuela.

La vita privata di Manuela di Bake Off Italia

Purtroppo non abbiamo moltissime informazioni sulla vita privata di Manuela Inzillo, concorrente di Bake Off Italia 2024.

Lei stessa ha raccontato di avere un marito, Bruno, con il quale è sposata da 30 anni e insieme hanno due figlie:

“Quando parlo di Bruno mi illumino, quando penso a Bruno mi illumino. Lui è veramente un umo speciale. Penso che sia il marito che tutti vorrebbero avere”.

Dove seguire Manuela di Bake Off Italia 12 sui social? Andiamo a scoprirlo.

Dove seguire Manuela di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Se volete seguire Manuela nel corso della sua avventura a Bake Off Italia 12 potete aggiungerla su Instgaram. Qui si trovano moltissime foto dei suoi dolci.

Al momento non risultano account disponibili su TikTok, Twitter e Facebook.

Manuela Inzillo a Bake Off Italia 2024

Manuela Inzillo entra nel cast ufficiale di Bake Off Italia 2024 a settembre e riscuote grande successo con i giudici. In merito alle selezioni ha affermato:

“Sono arrivata a Bake Off e avevo 29 concorrenti da sfidare. Non è stato facile ma ero convinta che la mia torta potesse colpire.

Merito di entrare nell’Olimpo della pasticceria perché per me preparare un dolce è una gioia. Ed è una gioia vedere chi lo assaggia e sentirgli dire ‘è eccellente'”.

Passiamo ora alla lista dei concorrenti.

I concorrenti di Bake Off Italia 2024

Qui di seguito possiamo adesso scoprire chi sono tutti i concorrenti di Bake Off Italia 2024:

Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Domenica, Federica Polimeni, Francesco Beta, Francesco Giachino (ELIMINATO), Giorgia Saccani, Giulia Pilloni, Helen Bartels Cole, Jessica Santucci, Liza Merkuryeva, Manuela Inzillo, Sergio Zuncheddu e Valeria De Crescenzo (ELIMINATA).

I concorrenti di Bake Off Italia 12 sono valutati dai giudici Damiano Carrara, Tommaso Foglia, Ernst Knam e della new entry Iginio Massari. Alla conduzione ancora Benedetta Parodi.

Il percorso di Manuela a Bake Off Italia 2024

Manuela Inzillo debutta a Bake Off Italia 2024 nel corso delle selezioni nelle prime due puntate. Il percorso prosegue dopo aver ricevuto il grembiule che le permette di accedere al tendone. Vedremo come se la caverà nelle prossime sfide.

IN AGGIORNAMENTO