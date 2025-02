Nel corso della puntata del Grande Fratello di questa sera, Eva ha avuto un piccolo spazio tutto suo durante il quale si è raccontata. La Grimaldi ha rivelato alcune difficoltà che hanno condizionato la sua vita.

Eva Grimaldi si racconta al Grande Fratello

Eva Grimaldi era tra i concorrenti in nomination che rischiavano l’eliminazione. Prima del verdetto, che l’ha vista perdente, il Grande Fratello ha deciso di dedicarle uno spazio speciale. Le ha così permesso di raccontarsi in maniera più approfondita.

Signorini l’ha chiamata in Super Led e con lei ha voluto affrontare una difficoltà che Eva ha avuto soprattutto durante l’infanzia ma che si porta dietro ancora oggi: la dislessia, per cui è stata anche bocciata tre volte.

Quando era piccola lei, questo disturbo dell’apprendimento non era conosciuto. Tutti i bambini che ne soffrivano venivano superficialmente considerati come meno intelligenti e spesso relegati in classi differenziate, dove c’erano altri bambini con difficoltà molto più gravi e di tutt’altro genere.

Questa stessa situazione l’ha vissuta anche Eva. La Grimaldi, però, ha raccontato di come sua madre si sia dimostrata in realtà molto avanti e abbia capito subito che quella classe non sarebbe stata d’aiuto a sua figlia.

Così, si era rivolta ad una scuola privata gestita dalle suore. Non potendosela permettere, aveva trovato un accorso per cui Eva poteva frequentare gratuitamente, mentre lei lavorava gratuitamente per la scuola.

Come se non bastasse, Eva ha dovuto fronteggiare anche un’altra difficoltà col linguaggio. A causa di un trauma subito da piccola, un aereo militare era passato sopra di lei volando talmente basso da spaventarla a morte, aveva iniziato a balbettare.

Sebbene orami questo sia un problema passato, ogni tanto in certi momenti di forte emozione, si ripresenta lievemente. Eva ha poi concluso dicendo che il lavoro di attrice le è stato molto d’aiuto:

“Per me è stata una terapia, credo, perché pensare anche adesso di parlare davanti alle telecamere... mai avrei pensato di poterlo fare. Ogni tanto viene ancora fuori, quindi cerco di controllarlo, quando parlo, parlo lentamente. Imma mi è stata molto d’aiuto e continua ad esserlo, continua a dirmi che devo leggere di più, perché solo leggendo riesco ad essere più sciolta. E quando vedo persone come Iago, io mi sento più piccola. E quando sento Stefania che parla sono molto affascinata e sono molto curiosa.“

Poco dopo questo spazio, Signorini ha svelato il verdetto finale. È emerso che il pubblico aveva scelto di eliminare proprio Eva.