1 Gioia per un’ex concorrente del Grande Fratello

Col passare del tempo sono stati numerosi i volti che hanno preso parte alle varie edizioni del Grande Fratello, contribuendo al grande successo del reality show di Canale 5. In queste ore tuttavia a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata in particolare un’ex concorrente, che a diversi anni dalla partecipazione al programma si è sposata col suo compagno. Ma di chi stiamo parlando? Di Mary Falconieri! Qualcuno probabilmente ricorderà l’ex gieffina, che ha preso parte alla 14esima edizione della trasmissione, condotta da Alessia Marcuzzi.

Proprio all’interno della casa, Mary aveva fatto la conoscenza di Giovanni Angiolini, col quale era nato un legame particolare. A poco a poco tra i due è scoppiata la passione e dopo la fine del reality la coppia ha iniziato una relazione, che è terminata alcuni anni fa. Dopo aver chiuso la relazione con Giovanni, la Falconieri nel 2018 ha fatto la conoscenza dell’avvocato Giuseppe Matteo Schiavello, col quale è iniziata una bellissima storia d’amore.

Pochi giorni fa così l’ex concorrente del Grande Fratello si è sposata col suo compagno e naturalmente il grande evento è stato condiviso sui social. La stessa Mary ha postato su Instagram numerosi momenti del suo matrimonio con Giuseppe, e naturalmente l’attenzione si è subito focalizzata sul suo meraviglioso abito. Alla cerimonia hanno preso parte i parenti e gli amici della coppia, e i festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda.

Non resta che fare dunque tanti auguri a Mary e a Giuseppe, e fare loro un enorme in bocca al lupo. Nel mentre in queste settimane si è messa in moto la macchina della sesta edizione del format Vip del reality, e sono partite le prime indiscrezioni in merito al probabile cast. Stando a quanto emerge, pare che a varcare la porta rossa sia la figlia di una celebre coppia del mondo dello spettacolo. Rivediamo di chi si tratta.