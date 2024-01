Chi è Serpil Tamur, Azize di Terra Amara? Età, figli e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 11 Gennaio 2024

Chi è

È la nonnina Azize in Terra Amara, ma chi è Serpil Tamur? Conosciamola: età, vita privata, figli e Instagram

Chi interpreta la nonnina in Terra Amara? L’attrice si chiama Serpil Tamur, conosciuta dai fan della serie come Azize. Conosciamola meglio facendo riferimento a età, vita privata, marito, figli, carriera, film e serie TV e dove seguirla su Instagram.

Chi è Serpil Tamur

Nome e Cognome: Serpil Tamur

Data di nascita: 19 maggio 1944

Luogo di nascita: Rodi (Grecia)

Età: 79 anni

Altezza: 1 metro e 62 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: attrice e regista

Marito: Serpil è sposata con Uygur Tamur

Figli: Serpil ha due figli di nome Serra e Seda

Tatuaggi: Serpil non ha tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @serpiltamur

Serpil Tamur età e biografia

Attrice e regista, cosa sappiamo della biografia della protagonista di Terra Amara? Quanti anni ha Serpil Tamur? ha È nata a Rodi, in Grecia, il 19 maggio 1944, sotto il segno del Toro e la sua età è di 79 anni.

Come vedremo nella parte dedicata alla carriera negli anni Serpil è stata protagonista di diversi film e serie TV, ma anche a teatro e ha ricoperto il ruolo di regista.

Vita privata

Prima di passare a social e carriera è importante dare cenno anche della vita privata di Serpil Tamur. L’attrice ha un marito e dei figli? La risposta è affermativa.

Per chi non lo sapesse infatti sui marito è Uygur Tamur, mentre i suoi figli si chiamano Serra e Seda.

Dove seguire Serpil Tamur: Instagram e social

Sui social se volete seguire Serpil Tamur potete farlo su Instagram.

L’attrice condivide tanti scatti della sua carriera e della sua quotidianità, in compagnia di familiari, parenti e amici.

Dal web è possibile recuperare anche delle sue foto da giovane.

Carriera

Dopo il diploma al conservatorio statale nel 1963 ad Ankara, Serpil Tamur è entrata a far parte della direzione generale dei teatri di Stato.

Dopo questo importante passo per la sua carriera, Serpil ha lavorato come artista al teatro di Stato e ha preso parte a ben 40 opere teatrali, mica poco!

Ha lavorato a film e serie TV importanti e nel 2018 Serpil Tamur è stata selezionata in Terra Amara per svolgere il ruolo di nonnina Azize.

Film e programmi TV

Qui di seguito vi riportiamo in film dove abbiamo visto protagonista Serpil Tamur: Ask Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) e Amerikalilar Karadeniz’de 2 (2007).

In televisione invece l’attrice ha recitato in miniserie e serie TV in: Samanyolu (1989); Tanri misafiri (1993); Bizim Aile (1996); Ah bir zengin olsam (1998) Mert Ali 1 (2000); Unutma beni (2002). Poi ancora: Kurtlar Vadisi (2003-2005); Askimizda ölüm var (2004); Nehir – serie TV, 4 episodi (2005); Bebegim (2006); Kurtlar Vadisi: Terör; Zeliha’nin Gözleri (2007); Kurtlar Vadisi: Pusu (2007-2015). Infine tra i più recenti: Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) – (2018-2022) e Kurtlar Vadisi (2023).

Chiaramente è stata anche ospite di alcuni programmi TV. Nel 2023, per esempio, Serpil Tamur è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Serpil Tamur è Azize in Terra Amara

Il meritato successo in patria e oltre i confini è arrivato anche grazie a Terra Amara. C’è chi si è chiesto se Terra Amara è ispirato a una storia vera. In teoria non dovrebbe esserci alcun collegamento.

Azize, la nonnina di Terra Amara è interpretata oggi dall’attrice Serpil Tamur. Nella serie turca è la madre di Hunkar e purtroppo il suo personaggio soffre di demenza senile e non è autosufficiente.

Tra gli altri attori a recitare nella serie troviamo anche: Melike Ipek Yalova, Hilal Altınbilek e Nazan Kesal. Poi anche Uğur Güneş, Murat Ünalmış e Kerem Alışık.