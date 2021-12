1 Gioia per l’ex concorrente del Grande Fratello

Sono passati diversi anni da quando Tommaso Vianello, in arte Tommy Vee, ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Come ben sappiamo il deejay fu fin dal primo momento uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Proprio all’interno della casa Tommaso fece la conoscenza di Carolina Marconi, con la quale iniziò una chiacchierata storia d’amore, che appassionò tutti i telespettatori. Tuttavia poco dopo la fine del reality show, i due presero strade diverse e si separano ufficialmente. Tommy nel mentre diede il via alla sua carriera, diventando in breve uno dei nomi più amati del mondo dello spettacolo italiano.

Da allora l’ex concorrente del Grande Fratello ne ha fatta di strada, e a oggi oltre a essere un noto deejay ha anche ritrovato l’amore e la felicità. Da qualche anno infatti Tommaso Vianello è legato sentimentalmente alla Fashion Designer Greta Rubino, e solo qualche ora fa per la coppia è arrivata la gioia più grande. Tommy infatti nella giornata del 1° dicembre è diventato padre per la prima volta della piccola Penelope. Queste le dichiarazioni dell’ex gieffino, che ha annunciato la nascita di sua figlia con un post sui social:

“Alle 2.39 del 1° Dicembre è nata Penelope. Stiamo tutti bene e siamo felici. La mamma è stata grandiosa!”.

Mentre Tommaso Vianello diventa padre per la prima volta, Greta diventa mamma per la seconda volta. 12 anni fa infatti la Rubino ha dato alla luce Bianca, nata da una precedente relazione. Non resta dunque che fare tanti auguri a questa splendida coppia.